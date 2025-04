Tamara Falcó disfruta con Íñigo Onieva del Domingo de Resurrección con su sudadera básica favorita

Tamara Falcó ha cambiado sus looks glamurosos por el más cómodo este Domingo de Resurreción 2025. Durante el día de hoy pondremos el broche final a la Semana Santa que ha protagonizado momentos de emoción, así como nos ha dejado una infinidad de estilismos de la mano de las celebridades, socalites e influencers. Una de ellas ha sido Ana Boyer con unos vaqueros de cintura alta al estilo más pijo que estamos seguros de que comparte con su hermana mayor, la marquesa de Griñón. Ahora, hemos vuelto a ver a Tamara Falcó junto con Íñigo Onieva celebrando este Domingo de Pascua 2025.

Aunque en la mayoría de las ocasiones hemos visto a una Tamara Falcó de lo más elegante en sus vestimentas, también recordamos otras más confortables tanto para hacer recados rápidos como para viajar en avión. Pero, como bien demuestra en cada uno de ellos, la comodidad encaja a la perfección con lo fashion y más cuando estamos hablando del fondo de armario de la socialité. Si el otro día conquistó a todos sus followers con una camisa no tan clásica que es perfecta para la Feria de Abril, ahora nos ha mostrado cuál ha sido su look para el Domingo de Resurrección que es totalmente copiable para el día a día.

El look de Tamara Falcó en el Domingo de Resurrección 2025

Sabemos cuál es el look de Tamara Falcó para este Domingo de Resurrección gracias a una fotografía que acaba de compartir con nosotros en Instagram junto con su marido. En esta, hemos podido comprobar que ha recurrido a la sudadera gris con capucha básica de fondo de armario que ya hemos visto anteriormente. Cómoda, versátil y necesaria ante cualquier emergencia estilística. Porque no solamente sienta bien en ámbitos deportivos con pantalones de chándal o leggings, sino que tiene muchas más posibilidades. Por ejemplo, si quieres ir con sudadera a la oficina, combínala con pantalones de vestir anchos y bailarinas o zapatillas modernas. O, para un paseo junto con falda evasé y mocasines con calcetines. Y conociendo a Tamara Falcó estamos seguras que podría atreverse con cualquiera de estas alternativas.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el Domingo de Resurrección. @tamara_falco

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están disfrutando del Domingo de Pascua con looks cómodos. No cabe duda de que la socialité se ha decantado por una estética relajada y casual para un día tan especial como este. Junto con la sudadera, también ha llevado una gorra en beige de los New York Yankees, así como un rostro de lo más natural sin maquillar y presumiendo de piel radiante.