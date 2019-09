Rocío Camacho tiene la cazadora viral de Bershka que arrasa en Instagram

Esta cazadora que parece vintage pero en realidad es de Bershka, es la nueva prenda viral en Instagram. Y no nos extraña, es perfecta y más para este inicio de septiembre con estas temperaturas tan fresquitas por las mañana y por la noche. A nosotras ya nos ha conquistado, y eso que la habíamos visto ya en algunas influencers y no habíamos tenido un 'crush' pero Rocío Camacho nos ha hecho necesitarla para vivir este otoño (sí, ya sabéis que somos bastante 'drama queen'). Pero en este caso es verdad. Es una NECESIDAD no un capricho (y otras formas de convencerse una misma).