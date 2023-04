Todas nuestras botas cowboy necesitan esta falda pantalón de Zara con la que Amelia Bono se ha convertido en toda una colegiala por Madrid

De la semana fantástica de El Corte Inglés, a la semana fantástica de Amelia Bono. Eso es lo que pensamos este viernes, porque no hay día de la semana en el que la hija de José Bono no nos haya creado una necesidad de moda, y no lo pensamos solo nosotras, también sus seguidoras de Instagram que no le dejan de preguntar de donde es cada prenda. Primero fue el vestido 'tie dye' de Pull&Bear, después el mono vaquero y ahora esta mini falda pantalón de Zara que no dudamos que se agotará en un abrir y cerrar de ojos porque es perfecta para llevar con botas cowboy esta primavera. No sabemos si Amelia Bono se animará a ir a la Feria de Abril este año, pero nosotras ya estamos contando las horas para el pescaíto y el encendido de El Real, y no porque nosotras vayamos a Sevilla, si no por comentar con vosotras todos los looks de flamenca que nos van a dejar las influencers y las celebrities en esta Feria de Abril 2023. Pero volvamos a la falda pantalón más colegiala de Amelia Bono, que ha sido tendencia en los últimos meses y esta primavera 2023 también se queda con nosotras. Y hablando de tendencias, las botas cowboy metalizadas, no pueden faltar en tu armario.

Y es que Amelia Bono se ha convertido en una colegiala por un día en Madrid con esta falda de tablas de Zara que es perfecta para nuestros looks de entretiempo y más si la combinamos con unas botas cowboy como ha hecho ella, que podrían estar sacadas directamente de cualquier estilismo de Coachella 2023. Los más buscados son los que aportan ese característico aire colegial ya sea mediante el estampado de cuadros, el corte evasé, el tableado o, por qué no, los tres a la vez, y Amelia Bono nos lo acaba de demostrar.

Falda pantalón tablas, de Zara (25,95 euros)

Falda tablas. Zara

Una falda pantalón de tablas que Amelia Bono ha combinado con una camisa y una sobrecamisa, pero el complemento estrella son las botas cowboy metalizadas en color azul.