Nos vamos directas a Pull&Bear a por el vestido 'tie dye' que acaba de estrenar Amelia Bono que está hecho para llevar con alpargatas de cuña

La semana va de lookazos de primavera y casi ya de verano, y Amelia Bono lo sabe. Mientras nosotras seguimos obsesionadas con las sandalias doradas de Carmen Lomana, el conjunto pijo de Rocío Osorno de Zara o las Converse de Sara Carbonero, llega Amelia Bono con toda la actitud de fin de semana y nos deja este vídeo en el que solo podemos fijarnos en la maravilla de vestido que lleva. Y como buenas detectives de la moda que somos ya hemos descubierto que es de Pull&Bear sin que ella nos lo haya dicho. Y os diré más, mi hermana anoche ya me preguntó de dónde era para comprarlo, es decir que el 'efecto Amelia Bono' no solo se queda en las preguntas de sus seguidoras en su cuenta de Instagram. Porque es el vestido que lo tiene todo, de punto, con tirantes anchos y con el estampado 'tie dye' que vuelve a ser máxima tendencia para esta primavera y verano 2023 como ya lo fue durante el confinamiento, porque todo vuelve y este estampado lo hace en forma de vestido atardecer. Aunque el vestido de Pull&Bear de Amelia Bono es más del estampado clásico, de los que no se arrugan, resaltan el bronceado y es perfecto para llevar con alpargatas de cuña hasta verano.

Las pasarelas se despiden del clásico 'tie dye' para dar paso a un nuevo estampado degradado que se inspira en los tonos de las puestas de sol y que ya promete convertirse en viral esta primavera-verano 2023, el vestido atardecer, y Amelia Bono como buena amante de la moda lo sabe. Hablamos del vestido atardecer o sunset dress, llamado así por su parecido con los colores de las puestas de sol. El mismo destaca por reinventar por completo el efecto degradado, pero nosotras de momento nos quedamos con el estampado 'tie dye' de toda la vida del vestido de Pull&Bear de Amelia Bono.

Vestido largo punto 'tie dye', de Pull&Bear (29,99 euros)

Vestido tie dye. Pull&Bear

Se trata de este vestido largo de punto con estampado tie-dye de tirantes con escote redondo y silueta fluida de nueva colección de Pull&Bear en azul que aunque Amelia Bono lo lleva descalza en el vídeo de Instagram, nosotras lo combinaríamos con unas alpargatas de cuña o en su defecto, unas botas cowboy.