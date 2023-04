Necesitas el precioso traje bordado rojo de Mango que ha enamorado a Violeta Mangriñán para la Feria de Abril porque es el más favorecedor y elegante

La Feria de Abril está a punto de comenzar, por fin. Lo que significa que Sevilla se convertirá muy pronto en una ciudad repleta de famosos y muchos influencers que se trasladarán estos días a la capital hispalense para disfrutar de esta animada cita. Aunque de hecho, a un día de que comience la rumba y se encienda el 'alumbrao', hay rostros conocidos y referentes de estilo que ya se encuentran en Sevilla, como Violeta Mangriñán, que nos ha regalado la última idea de looks perfectos para deslumbrar con luz propia en la Feria de Sevilla. Porque seguro que tú también has pasado unos duros meses buscando el vestido de flamenca y las combinaciones más favorecedoras e impresionantes, un cometido que nos han facilitado enormemente las creadoras de contenido de nuestro país. Rocío Osorno, sin duda, ha sido la principal fuente de inspiración, que ya nos ofreció opciones ideales, como el vestido asimétrico de Mango o el conjunto de lunares de la misma firma. Y después de haber atendido el manual de estilo para vestirte de flamenca en la Feria de Abril y no morir en el intento con los accesorios que ha compartido una conocida tiktoker sevillana, Violeta Mangrián nos ha creado una nueva necesidad estilística. Nos ha asegurado en su cuenta de Instagram, donde supera los 2,2 millones de seguidores, que necesitamos todas el precioso traje bordado rojo de Mango que le ha enamorado para la Feria de Abril porque es el más favorecedor y elegante.

Porque este diseño que nos ha presentado Violeta Mangrián en su última foto colgada en la red social no podrías ser más perfecto por muchísimas razones. La primera de ellas es porque se trata de un traje, una prenda totalmente en tendencia frente a la que ya se han rendido iconos de moda como Belén Rueda, que eligió un modelo rosa de lino que es, sin duda, el look más elegante, rejuvenecedor y que sienta fenomenal a todo tipo de siluetas. Y la segunda razón por la que este traje bordado de Mango que ha enamorado a Violeta Mangriñán será una de las opciones más triunfadoras para esta esperada cita en Sevilla reside en su color, un rojo pasión muy acorde a la Feria de Abril y que tendrá un hueco muy especial en nuestro armario de cara a esta primavera 2023.

Violeta Mangriñán. @violeta

Americana traje gipur, de Mango (250 euros)

Americana de gipur de Mango. Mango

Pantalón de traje gipur, de Mango (180 euros)

Pantalón de gipur de Mango. Mango

