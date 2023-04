El conjunto más pijo (y vitamina) de la primavera ha llegado a Zara y así lo lleva Rocío Osorno con botas cowboy

La primavera ha llegado a la ciudad y Rocío Osorno lo sabe desde su querida Sevilla. Y mientras cuenta los días que quedan para que empiece la Feria de Abril nos ha dejado esta maravilla de conjunto vitamina de Zara que no puede ser más primavera y más pijo. Un conjunto de blazer cropy falda de Zara que parece sacado directamente del vestuario de Blair en Gossip Girl. O lo que es lo mismo, un conjunto de esos que va a enamorar a las chicas más pijas y cayetanas de España. Si ayer, Rocío Osorno nos creaba la necesidad del vestido de tul y lunares de la marca de Inditex que va a triunfar en la Feria de Abril, o el vestido de tul del inicio del viaje con un estampado de lo más especial. Todo ello, mientras nos seguimos recuperando del momento Aitana y Sebastián Yatra en República Dominicana, de las sandalias doradas de Carmen Lomana o de los looks de Semana Santa de Victoria Federica. Pero este conjunto de nueva colección de Zara lo ha superado todo.

¿Quién no recuerda el estilo icónico e irrepetible de Blair Waldorf? Si, perteneces a la generación Z y no has visto nunca la serie original de Gossip Girl, el nombre de Blair Waldorf, no te sonará de nada, pero no te preocupes porque Zara quiere que la conozcas y además, lleves prendas que este personajes, tendría en su armario del Upper East Side en Nueva York. Zara y Rocío Osorno por las calles de Sevilla que se ha querido recordar a la mítica Blair con este conjunto coral de Zara que es elegancia y estilo. Tiene un estilo preppy, es decir, pijo o cayetano, pero con un toque actual dentro de las tendencias de 2022. La prenda básica de Blair Waldorf eran las diademas, pero también este tipo de diseños, que sí lo viera ella misma en el escaparate de Zara en la Quinta Avenida, entraría corriendo, para que fuera suyo desde ya.

Blazer cropped con lino, de Zara (35,95 euros)

Blazer cropped. Zara

Falda pantalón tablas con lino, de Zara (25,95 euros)

Falda pantalón. Zara

Un conjunto de Zara que ha estrenado ya Rocío Osorno por las calles de Sevilla antes de la Feria de Abril.