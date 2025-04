Todo el mundo habla de estos bikinis y bañadores de Zara que hacen tipazo (y cuestan menos de 40 euros)

No lo podemos evitar ha sido ver la nueva colección de baño del gigante de Inditex aparecer en novedades y sentir una necesidad imperiosa de querer comprarlo todo, y cuando decimos todo no estamos siendo exageradas, si sigues leyendo entenderás de lo que hablamos. Y no solo nosotras hemos sentido un flechazo con los bikinis y bañadores de Zara, en mi grupo de amigas, en redes y en otras cabeceras de moda, el veredicto es el mismo, todas queremos que llegue el verano o irnos de vacaciones a algún lugar paradisíaco para estrenar las piezas de baño más bonitas y favorecedoras.

A nivel personal, yo soy de las que prefiere los bikinis para la playa y los bañadores para la piscina, no sé si es porque tengo asociado piscina con nadar y la comodidad y sujeción de un traje de baño no se puede comparar con la de bikini o qué, pero así funciona mi cerebro a la hora de elegir el outfit de baño en función de donde vaya.

Los bikinis y bañadores efecto tipazo de Zara para este verano

Cada vez más mujeres se unen a la tendencia de los bañadores, hace unas temporadas era impensable el hecho de lucir tipazo con un traje de baño que no fuese un bikini, pero parece que las marcas de moda se han puesto como objetivo recuperar ese aire hollywoodiense que marcó una época haya por los años 30 y 40 cuando aparecieron por primera vez en las pantallas de todo el mundo. Entonces eran estructurados, con escote corazón y cintura marcada. En los años 60 y 70, llegaron los diseños más atrevidos, con escotes profundos y cortes altos en la pierna, mientras que en los 80 el bañador se transformó en icono pop gracias a series como 'Los vigilantes de la playa' y a divas como Cindy Crawford o Elle Macpherson.

Ahora, en pleno 2025, el bañador vive una nueva era dorada. No solo estiliza visualmente la figura, también aporta un aire sofisticado e incluso urbano (tip de experta: utiliza tus bañadores como body este verano). En Zara lo saben bien: sus nuevos modelos incluyen desde diseños asimétricos hasta cortes estratégicos, drapeados en zonas clave y tejidos de efecto moldeador que realzan lo mejor de cada cuerpo. Y lo mejor de todo es que ninguno supera los 40 euros. Y si lo tuyo son los bikinis, atención, porque las propuestas de esta temporada suben el listón. Vienen en colores vibrantes, con detalles trenzados, cierres joya o estampados irresistibles. Algunos con espíritu minimalista, otros con alma dosmilera, pero todos tienen algo en común: están diseñados para favorecer (mucho) y ser los más deseados del verano.

Bañador halter contraste, de Zara (29,95 euros)

Bañador halter contraste. Zara

Bañador volantes, de Zara (29,95 euros)

Bañador volantes. Zara

Bañador halter lunares flor relieve, de Zara (29,95 euros)

Bañador halter lunares flor relieve. Zara

Bañador halter flores, de Zara (35,95 euros)

Bañador halter flores. Zara

Bañador bandaeu flores, de Zara (35,95 euros)

Bañador bandaeu flores. Zara

Top bikini tirante doble trenza, de Zara (19,95 euros)

Top bikini tirante doble trenza. Zara

Braguita bikini cortinilla trenza, de Zara (19,95 euros)

Braguita bikini cortinilla trenza. Zara

Top bikini pieza circular, de Zara (22,95 euros)

Top bikini pieza circular. Zara

Braguita bikini, de Zara (19,95 euros)

Braguita bikini. Zara

Top bikini bandeau estampado, de Zara (19,95 euros)

Top bikini bandeau estampado. Zara

Braguita cortinilla estampada, de Zara (19,95 euros)

Braguita cortinilla estampada. Zara

Las claves para encontrar un traje de baño efecto tipazo este verano están muy claras. Para bañadores busca diseños con escotes pronunciados en forma v o si no te atreves del todo con esto, apuesta por modelos bandeau que realzan el pecho. Y en cuanto a bikinis, tenemos claro que los pantalones de tiro alto son los más favorecedores, verdad, pues lo mismo pasa con las braguitas de bikini, los modelos estilo cortinilla serán tu mejor aliado seas alta o no.

De todas maneras, este verano el dilema no va a girar en torno a elegir entre bikini o bañador… va a ser cuestión de hacer hueco para más de uno. Porque si algo ha conseguido Zara esta temporada es que queramos absolutamente todos, y eso que aún quedan unos meses para el verano.