Paula Echevarría se adelanta al verano desde Punta Cana con el bikini bandeau que más estiliza

Paula Echevarría ha dejado atrás las lluvias de Madrid que a nosotras ya nos tiene amargadas, para disfrutar de unos días en Punta Cana, donde se relaja en sus paradisíacas playas junto as u hija Daniella. En su última story, la hemos visto con un bikini negro con detalles de flores en volumen, una pieza de la firma española Ysabel Mora, que estiliza su tipazo al máximo. Paula Echevarría compartía un story en el que mostraba un paisaje rodeado de palmeras, acompañado de un sticker en el que se podía leer: "Welcome to paradise", y nosotras solo podemos tenerle envidia.

Porque mientras nosotras seguimos bajo la lluvia y el cielo azul de este inicio de marzo en Madrid, ella ya está en la playa, y en bikini. Hablamos de un traje de baño de dos piezas en negro con top estilo bandeau con tirante fino y flor en 3D en un lateral, detalle que convierte un diseño clásico en una auténtica joya. Para la parte inferior, una braguita con lazadas en los laterales que permiten adaptarla a cualquier silueta. ¿La mala noticia? Que de momento, este bikini de Ysabel Mora no está a la venta en su página web para poder copiar a Paula Echevarría.

El bikini de Paula perfecto para chicas con más pecho

Los bikinis bandeau o palabra de honor son ideales para las mujeres con esta forma de cuerpo y poco pecho. Por el contrario, las partes de arriba en forma de triángulo son perfectas para las que chicas con más pecho.