Esta es la falda que las chicas clásicas no se van a quitar en toda la primavera

El cambio de armario está cerca o eso queremos pensar nosotras. A pesar de que este año parece que la primavera se está haciendo de rogar, por aquí ya sabemos cuál va a ser esa prenda que no vamos a dejar en ver los estilismos de las chicas más clásicas, y no, en esta ocasión no estamos hablando de los vestidos camiseros, sino de una falda de corte midi y silueta muy favorecedora que será la encargada de llevarte de la oficina al terraceo en las próximas semanas.

Solo hace falta echar un vistazo a los perfiles de las prescriptoras de moda con más estilo, es decir, nuestras queridas vecinas europeas, para ver como los pantalones van dando un paso atrás en sus estilismos en favor de las faldas evasé o también conocidas como faldas línea-a. Así que nosotras ya hemos hecho los deberes y hemos seleccionado algunos de los estilos más bonitos que ya puedes encontrar en nuestras tiendas favoritas. Porque sí, esta primavera se dice adiós pantalones y hola faldas, con un diseño que está llamado a convertirse en el imprescindible de los looks más elegantes de la temporada.

Falda evasé: el comodín de estilo de las chicas clásicas en primavera

Este tipo de faldas con su cintura marcada y su caída ligera, es el equivalente primaveral de una americana bien cortada: estiliza, realza la figura sin apretar y combina con prácticamente todo. Su forma de 'A' la convierte en un diseño atemporal que equilibra caderas y alarga visualmente las piernas, por eso no sorprende que haya vuelto a conquistar las calles con fuerza esta temporada. Las hay con tejidos ligeros como el lino o el popelín, perfectas para los primeros días de calor; y otras en versión satén o vaquero para las que buscan un punto más sofisticado o casual. El largo midi, por su parte, sigue siendo el más buscado, sobre todo entre quienes apuestan por un estilo depurado, femenino y clásico pero con toques actuales.

Y si te preguntas cómo llevarla, las posibilidades son infinitas. Para ir a la oficina, puedes combinarla con una blusa blanca, unos zapatos slingback y un trench fluido. Si tienes una comida con amigas, cámbiala por una camiseta de rayas, unas alpargatas de cuña y un bolso shopper. Y si te apetece un plan de tardeo más relajado, solo necesitas una chaqueta denim, un top de punto fino y unas zapatillas blancas. Lo mejor de todo es que no importa si eres de las que nunca renuncia al negro o si prefieres abrazar la primavera en clave old money, hay una opción para cada estilo. Ya sea en tonos neutros o estampados florales, lo importante es que encuentres la que mejor encaje con tu fondo de armario. Esta es nuestra selección de las faldas evasé más elegantes para tus looks de primavera.

Falda midi evasé con lino, de Massimo Dutti (rebajada a 59,95 euros)

Falda midi evasé con lino. Massimo Dutti

Falda midi capa cinturón, de Zara (39,95 euros)

Falda midi capa cinturón. Zara

Falda lino evasé, de Mango (49,99 euros)

Falda lino evasé. Mango

Falda midi cuadros zw collection, de Zara (49,95 euros)

Falda midi cuadros zw collection. Zara

Falda evasé detalle pinzas, de Mango (49,99 euros)

Falda evasé detalle pinzas. Mango

Falda midi capa, de Cortefiel (59,99 euros)

Falda midi capa. Cortefiel

Falda midi de algodón, de Reserved (39,99 euros)

Falda midi de algodón. Reserved

Falda midi forma evasé, de Kiabi (20 euros)

Falda midi forma evasé. Kiabi

Con esta selección de faldas evasé, estamos seguras de que te han dado más ganas aún de ponerte manos a la obra con el cambio de armario, ¿verdad?, lo único que se nos ocurre para ir amenizando la espera es añadir uno de estos diseños a la cesta de la compra y esperar que el buen tiempo llegue de una vez por todas a nuestros looks.