El traje satinado que Naty Abascal se ha llevado a Roma será la mejor compra de las mujeres de más de 60 años esta primavera

Naty Abascal es la reina de la elegancia a sus 81 años y así lo ha demostrado en una cita con la moda en Roma. La modelo y celebridad española ha puesto rumbo a la capital italiana para visitar la nueva exposición 'A Beautiful World' de Mario Testino en el palacio Bonaparte. Y es que la relación entre el mundo de la moda y Naty Abascal es evidente. No porque tenga detrás una trayectoria profesional de lo más reconocida tanto a nivel nacional como internacional, sino porque se le considera una de las mujeres más elegantes y con mejor estilo de nuestro país. Pues bien, esta noche ha disfrutado de una velada mágica rodeada de personalidades que tienen que ver con las tendencias, como son el fotógrafo Mario Testino y la maquilladora profesional Charlotte Tilbury. Como ya vamos viendo durante una larga temporada, Naty Abascal adora los conjuntos de dos piezas con estampados originales. Recordemos el conjunto más boho que hasta lo podrían llevar las influencers portuguesas. Esta noche ha lucido un precioso traje de chaqueta y pantalón de efecto satinado con un estampado de lo más personal. No cabe duda de que es toda una experta en moda, por ello se ha decantado por los colores que mejor le sientan y que son tendencia en esta primavera-verano.

Decir que la ropa no tiene edad es tan cierto como que Naty Abascal tiene un fondo de armario que todas las editoras de moda desean. Del mismo modo que las mujeres de 50 y 60 años nos presenta cada vez más propuestas estilísticas que podemos conseguir por un precio muy económico. Entre muchos encontramos este traje de dos piezas de efecto satinado de Zara, que actualmente está disponible y podemos conseguir por un total de 80€. Ahora que se acerca la temporada BBC, es la mejor oportunidad para hacerse con esta opción que nos presenta Naty Abascal. Asimismo, se puede combinar tanto con sandalias de tacón como con alpargatas, así como con las zapatillas deportivas que la Reina Letizia no se quita. Indiscutiblemente, los trajes o conjuntos de dos piezas son uno de los looks favoritos de todas porque son versátiles, atemporales y podemos sacarles mucho partido.

Naty Abascal con Mario Testino y Charlotte Tilbury. @natyabascal

Blazer estampada de efecto satinado, de Zara (50 euros)

Blazer estampada de efecto satinado. Zara

Pantalón estampado de efecto satinado, de Zara (30 euros)

Pantalón estampado de efecto satinado. Zara

Naty Abascal es la elegancia personificada con este traje de dos piezas de efecto satinado que podemos encontrar actualmente en Zara. Si estás en pleno momento de acudir a bodas, bautizos o comuniones, te animamos a que te arriesgues con esta propuesta.