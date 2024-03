La invitada perfecta es Naty Abascal desde México con el vestido azul con capa más elegante

Toda la inspiración que necesitamos para las bodas esta primavera y verano es Naty Abascal desde México para un evento con amigas, nos ha dejado el estilismo perfecto a cualquier edad, con un maravilloso vestido azul eléctrico con capa. Porque solo ella puede lucir así a los 80 años. Su pasión por la moda la ha convertido en un icono de estilo para mujeres maduras que buscan vestir elegantes y sofisticadas en cualquier ocasión. En esta ocasión, Naty Abascal nos ha sorprendido con un look elegante y atemporal que demuestra que la edad no es un impedimento para lucir increíblemente chic. Y lo ha hecho desde México con amigos. Y ahora ha llegado Naty Abascala sus 80 años para deslumbrarnos a todos con este estilismo para ser la invitada perfecta a cualquier edad en las bodas de primavera. La sevillana fue de las primeras top models en España y es musa de grandes diseñadores de Alta Costura, como Oscar de la Renta o Valentino. Tanto por su forma de combinar prendas, como por la forma de lucir los conjuntos, es considerada una de las mujeres mejor vestidas, en otras palabras, es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 30 o 70 años. Al igual que Carmen Lomana o Carmen Gimeno o la Reina Letizia, son ejemplos de mujeres que marcan un antes y después en la moda y en la belleza. Y a sus 80 años,Naty Abascalsigue demostrando que es una de las reinas de la elegancia en nuestro país.

Llegaron para quedarse y su éxito es indiscutible. La capa se han convertido en el complemento imprescindible en todo fondo de armario festivo. Su influencia conquista por igual a veinteañeras y mujeres maduras, porque estiliza y permite contar con dos looks de invitada en uno. Y Naty Abascal nos lo ha dejado claro con este vestido azul eléctrico desde México. Las capas se han convertido en el complemento de invitada más buscado. Perfectas tanto para ceremonias de día como de noche, las favoritas son las de gasa, pero a nosotras también nos encantan los vestidos capa como aquel que lució Isabel Díaz Ayuso de la firma de Vicky Martín Berrocal. La forma más fácil de llevar la capa y no fallar en el intento es elegir un color idéntico al vestido. Los total looks siempre potencian la sofisticación, por eso la opción del vestido con la capa incorporada, siempre triunfa.

Naty Abascal con look de lo más elegante. @jd_val

Naty Abascal será siempre la eterna inspiración. A sus 80 años sigue siendo uno de los principales referentes de estilo de nuestro país para las mujeres de todas las edades. Su constante reinvención, ha hecho que las mujeres desde los 30 hasta los 80 quieran copiar sus looks.