La Reina Letizia recupera su traje rojo favorito (y mantiene sus zapatillas deportivas) para el Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo

Una vez más, la Reina Letizia ha derrochado estilo y elegancia en el acto conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas 2024. Tras la visita de Don Felipe la sede aeronaval en Gijón, sus Majestades los Reyes se han desplazado hasta Oviedo para presidir dicho acto oficial en la que ha contado con la participación de militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil. El Día de las Fuerzas Armadas es una jornada de encuentro entre españoles, civiles y militares con el fin de reconocer la importancia que tiene la sociedad de sus Fuerzas Armadas. Asimismo, también es el momento en el que se premia la labor de los militares que se encuentran lejos de su patria, en las operaciones en el exterior o en los que están integrados en las operaciones permanentes de vigilancia, seguridad y presencia de los espacios de interés. Esta vez, desfilarán más de 3.000 militares y no habrá desfile aéreo. Venimos de unos días donde hemos visto triunfar a la Reina Letizia con un traje en azul y sin quitarse las zapatillas deportivas más cómodas para asistir al estreno del documental "La Ciencia de las Mujeres de África - Science by Women". O, también de un lookazo de chaqueta de tweed y pantalones blancos más confiados para presidir la final de la Copa de la Reina cinco años después. Tenemos claro que la Reina Letizia opta por prendas básicas y casuales en su día a día cuando no hay un código de vestimenta establecido. Sin embargo, Doña Letizia destaca por sus looks formales y elegantes para los actos oficiales, como para el Día de las Fuerzas Armadas.

El año pasado, que se cumplieron 45 años de este acontecimiento, optó por un look compuesto por una falda de cote midi de flores estampada, de José Hidalgo, y una blusa con mangas farol y escote cruzado de una de sus firmas gallegas favoritas: Boüret. En cuanto al calzado, siguió confiando en sus stilettos destalonados en rosa fucsia y un bolso mini en el mismo tono. Si hablamos del peinado, la Reina Letizia sabe a la perfección cuáles son los que le sientan mejor, como la elegante y sencilla coleta baja que dejó ver unos pendientes redondeados. En este Día de las Fuerzas Armadas, Doña Letizia ha recuperado su clásico e identificativo traje rojo de dos piezas: chaqueta y pantalón de vestir ancho combinado con un top de escote de encaje del mismo color. Eso sí, por primera vez en un acto de este calibre no ha escogido unos zapatos de tacón para seguir confiando en las zapatillas deportivas más socorridas durante estos días. Asimismo, ha dejado su melena suelta con raya hacia un lado para otorgar una estética más desenfadada al look, pero dejando entrever unos preciosos pendientes joya con cristal del mismo color que el atuendo. Por su parte, el Rey Felipe VI ha lucido el traje de capitán general del Ejército del Aire.

La Reina Letizia en el Día de las Fuerzas Armadas. Gtres

Sumamos este estilismo de la Reina Letizia para presidir el Día de las Fuerzas Armadas en Oviedo con su traje rojo favorito y más favorecedor combinado con las zapatillas deportivas más cómodas.