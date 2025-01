Los vaqueros más anchos de firma italiana de Nuria Roca que hemos encontrado rebajados para copiarle este 'triple denim'

Los looks de Nuria Roca en las noches de los jueves en 'El Hormiguero' nunca nos dejan indiferentes, y esta vez no podía ser menos. Porque si Tamara Falcó optó por un top de escote bardot rojo, la valenciana lo hizo con la tendencia del 'doble denim', que en su caso podríamos decir que es triple, porque no solo ha lucido camisa y pantalones vaqueros, también botines. Lo que tenemos claro es que el look de Nuria Roca resume todas las tendencias de invierno 2025: el doble denim. En 2023 lo llamaron Canadian Tuxedo y fue una de las tendencias más interesantes del año. Ya en 2025 y con la primavera casi despuntando a nivel de tendencias, las mujeres más influyentes, lo que vemos por la calle y lo que ya mostraron las pasarelas en su día confirman que el doble denim vuelve a ser imprescindible.

O lo que es lo mismo, se lo podemos copiar facilmente. El doble denim sigue siendo tendencia en 2025, por lo que ya va siendo hora de aprender de una vez por todas cómo combinar diferentes prendas de ropa con este tejido y poder salir a la calle sacándoles partido y Amelia Bono lo ha dejado claro con este estilismo que le podemos copiar para ir a la oficina. Esta tendencia se consolidó como una de las más destacadas a principios de año, gracias a íconos de estilo como Bella Hadid y Dua Lipa, quienes no dudaron en combinar prendas vaqueras, reinterpretando así un clásico de los años 2000. Y Nuria Roca lo ha combinado con unos vaqueros rebajados de lo más anchos de la firma italiana, Twin-Set.

Vaqueros cropped con cinturón de Twin-set (rebajado a 132,50 euros)

Vaqueros anchos. Twin Set

Unos vaqueros cropped confeccionados en Italia con denim de algodón de color añil oscuro con talle regular, combinados con un cinturón extraíble con hebilla metálica Oval T. Muestra talle regular, trabillas, cierre de cremallera y botón estilo vaquero, cinco bolsillos, pliegues oblicuos que crean un efecto falda-pantalón, lavado al agua claro, con decoloraciones en la parte delantera y corte palazzo.