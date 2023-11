El vestido definitivo del invierno lo tiene Sara Carbonero, es de punto y se lleva con tus botas favoritas

No hay invierno sin vestido de punto, y este blanco de Sara Carbonero es todo lo que le podemos pedir al invierno. Con motivo de la lectura participativa de la Convención sobre los Derechos del Niño organizada por UNICEF España orientada a crear un mundo donde los sueños de los menores no tengan límites, así como a construir un mundo más justo para la infancia, hemos podido ver a Sara Carbonero con este vestido blanco de punto demostrando que es el uniforme básico de las mujeres que mejor visten en invierno, y que el blanco también es el color apropiado para los días más fríos del año. Y como siempre, la periodista ha combinado su look con botas. Porque si el otro día se adelantaba a la Navidad con el vestido de lentejuelas con botas cowboy altas, hoy lo hace con estas de ante que son la mejor combinación para este vestido blanco de punto.

Los mejores vestidos de estilo jersey son cómodos y cálidos, pero no por ello menos elegantes. Sí, estamos hablando de los vestidos de punto gustositos como este de Sara Carbonero con vuelo en el bajo. buen vestido de punto tiene la capacidad de convertir un outfit cómodo y acogedor en uno de temporada y máxima elegancia. Y este estilismo es un claro ejemplo de ello. Tanto si te gusta más un maxivestido de cashmere con cuello alto como un minivestido sin hombros, los vestidos de punto son los auténticos protagonistas de los mejores looks de invierno como los de Sara Carbonero.

Un vestido de punto en color crudo que Sara Carbonero ha combinado con unas botas de ante en tono marrón para elevar mucho más el estilismo con su melena cortita ligeramente ondulada y un maquillaje de ojos marcados.