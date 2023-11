Las botas más altas de Isabel Díaz Ayuso son las que vamos a llevar con falda midi todo el invierno

Isabel Díaz Ayuso empieza la semana fuerte después de un fin de semana sin descanso de sus obligaciones políticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes el manifiesto firmado por militares retirados en el que se reclama a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente, Pedro Sánchez, y les ha pedido a ellos, y a todo el mundo, operar "desde la razón". En una mañana marcada por su look con falda y botas muy altas. Porque si para la manifestación del sábado, Isabel Díaz Ayuso apostó por su look más casual con jeans y sudadera, y ayer por vaqueros con blazer, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha olvidado de los pantalones para lucir estas botas muy altas que nos han robado el corazón. Porque son elegantes, tendencia y además no puede ser más estilismos. Y es que en el armario de invierno de las mujeres que mejor visten, no pueden faltar unas buenas botas.

Isabel Díaz Ayuso tiene claro que las botas muy altas son el calzado del invierno y nos lo ha vuelto a demostrar con estas botas altas negras que ella ha combinado con una falda midi a tono camisa blanca y blazer fluida en color camel. Un estilismo de la política que nos parece perfecto para ir a la oficina en invierno, con elegancia, cómoda y sin pasar ni pizca de frío. Una nueva lección de estilo de Ayuso para empezar una nueva semana en Madrid.

Ayuso con la tendencia de las botas altas. Comunidad de Madrid EFE

O lo que es lo mismo, si eres de las pocas que aún no tiene unas botas altas negras en tu armario de invierno, ya estás haciéndote con unas, tanto para ir al trabajo como Ayuso o para salir de fiesta.