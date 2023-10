El vestido rojo definitivo para todas las comidas de Navidad ha llegado a Zara y así lo combina Rocío Osorno

La Semana de la Moda no nos ha podido recalcar más la tendencia del palabra de honor. Veremos este escote en los tops y, sobre todo, en los vestidos diurnos y nocturnos. Como Rocío Osorno es sabia, ya nos ha enseñado el vestido palabra de honor de Zara que se va a agotar enseguida. Se trata de una prenda roja de corte midi con una abertura en el delantero de las piernas y decorado con botones superpuestos y bolsillos a la vista. La influencer nos tiene acostumbrados a querer todo su vestidor y, una vez más, ha conseguido que nos guardemos parte de nuestra nómina para esta pieza. Porque la nueva colección de Zara ya está pensada para todos nuestros looks de Navidad, y este vestido rojo palabra de honor es perfecto para esas comidas de celebración que tendremos en los próximos meses. Tanto si lo combinamos con una camisa como la diseñadora sevillana o con un jersey de cuello alto.

Este tipo de escote no es un impedimento para llevarlo en otoño o invierno, ya que la cuestión es vestirse con capas y capas. La propuesta de Rocío Osorno (que nos la apuntamos) se basa en combinar el vestido palabra de honor con una camisa básica por debajo, una tendencia que ya hemos visto anteriormente y que no nos puede encantar más. Sin embargo, hasta la insider está indecisa de cómo lucirlo, con o sin camisa. ¡No nos extraña porque somos amantes de las dos posibilidades! Es perfecto para cualquier edad y con él aumentas el sentimiento de mujer empoderada. Literalmente está hecho para todas aquellas que se sientan una 'business woman', por lo que no tardarás en estrenarlo para ir al trabajo en cuanto lo compres. Te puede ayudar a ser la mejor invitada para todos los eventos de Navidad que tendremos en las próximas semanas.

Rocío Osorno con un vestido palabra de honor. rocioosorno

Vestido palabra de honor, de Zara (70 euros)

Vestido palabra de honor. Zara

Nosotros no podemos esperar más y nos vamos a ir de compras antes de que este vestido palabra de honor se agote (que nos conocemos, Zara).