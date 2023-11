Sara Carbonero habla de lo bien que está en su relación con Nacho Taboada

Sara Carbonero ha llevado a cabo uno de sus compromisos en el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y ha acudido este lunes como embajadora a un acto organizado por UNICEF. En la jornada, centrada en la convención de los derechos del niño, la presentadora de televisión también ha dedicado un momento a la prensa para hablar de su situación actual con su pareja Nacho Taboada, pese a que siempre ha procurado mantener un perfil muy cuidado para alejar a su persona del foco mediático.

Sin embargo, en esta ocasión la empresaria no ha puesto reparo en afirmar que su relación con el cantante va viento en popa: “Yo estoy genial. Todo está muy bien”. Y es que aunque los dos han tratado de mantener en la privacidad su romance, el pasado 14 de noviembre Taboada sorprendía a la periodista haciendo acto de presencia en el madrileño café Berlín para acompañarla en la presentación de la nueva colección de su marca: Slow Love.

Sara Carbonero y Nacho Taboada, muy enamorados Gtres

Y es que su vida sentimental no es la única que está atravesando un gran momento. También es evidente que su situación laboral está en un punto muy importante y emocionante ya que “la marca va muy bien y estoy escribiendo. Estoy esperando y viendo cositas para volver poco a poco al periodismo de entrevista, que es lo que a mí me gusta”, defendía.

Sara Carbonero cuenta hoy en día con multitud de nuevos proyectos y gran motivación por todo lo que hace, pero sin dejar de lado la dedicación que emplea en la enseñanza de sus hijos y su gran admiración a todas aquellas mujeres que como ella “son capaces de conciliar hoy día con familias y trabajos, sueños, son súper heroínas porque es difícil”. No se trata de una labor sencilla debido en cierta medida al mal uso de las nuevas tecnologías, en las que hace un especial énfasis en la IA una herramienta que se lo está poniendo muy complicado a los padres “y a los propios niños en esta generación tan de cristal”. Prosigue hablando sobre cómo este mal uso puede llevar a situaciones tan serias como lo es el bullying: “Uno de los problemas graves a nivel de educación es identificar las líneas rojas. No solamente es no ser el abusador, sino tampoco ser el cómplice. Ahora con todo el tema de la tecnología se puede hacer a un niño pasarlo muy mal”.