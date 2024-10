El armario de Carmen Lomana a subasta: “Me encantaría regalarle a la Reina Letizia mi Oscar de la Renta fucsia”

Carmen Lomana ya es historia de España, y no solamente por ser una de las mujeres que encabezan las listas de las más elegantes de nuestro país, si no por haber conseguido convertirse en un icono intergeneracional. De madres a hijas y de abuelas a nietas, todas la conocen, la toman como inspiración de estilo, y no hay evento al que vaya al que no le pidan decenas de fotografías. Una mujer adelantada a su tiempo, que mientras prepara el lanzamiento de sus memorias para principios de 2025, va a subastar parte de colección con sus vestidos de Alta Costura y prêt-à-porter más emblemáticos en el corazón de Madrid, como si de un evento del Upper East Side neoyorquino se tratara.

El armario de Carmen Lomana sale a subasta este martes 22 de octubre, a las cinco de la tarde, junto a Durán Arte y Subastas (Calle Goya, 19 en Madrid). En esta primera selección encontramos piezas de ensueño de Prada, Azzaro, Christian Dior, Valentino, Balenciaga, Gucci o Carolina Herrera. Vestidos que cuentan la historia de la moda, y de la vida de la socialite. Por eso. en LA RAZÓN hemos querido conversar con ella unos días antes de que se produzca esta venta para que nos cuente todos los detalles. “Tengo muchísima ropa, es una forma de ser sostenible con la moda y darle otra vida a mis maravillosos vestidos. También es una manera de ir más ligera de equipaje. En mi casa ya no me cabía todo mi armario, tuve que alquilar hace años un trastero y reformarlo, para poder conservar todas estas piezas que no me pongo y que estén bien conservadas. Algunas de ellas son piezas de museo, que estuvieron en mi exposición. Es una forma que otras mujeres que aman tanto a estos diseñadores como yo, puedan lucirlos como yo hice en su día”.

Carmen Lomana en el baile de máscaras de GlowFilter. Sergio R Moreno GTRES

Como decía Coco Chanel, “la moda no es algo que solo exista en los vestidos. La moda está en el cielo, en las calles. La moda tiene que ver con las ideas, con la forma en que vivimos, con lo que está sucediendo”. Y eso es lo que refleja cada vestido de la subasta de Carmen Lomana. “En España hay muy poca gente que tenga una colección de prendas de costura, y que las pueda subastar. Ahora es inviable, porque a la mayoría de celebrities o actrices le ceden la ropa. Todo mi armario está comprado. Hay varios vestidos de la subasta que son muy importantes para mí, que tienen parte de mi historia detrás, y me traen muchos recuerdos de una época maravillosa. El fucsia de Oscar de la Renta lo estrené cuando me acababa de hacer novia de Christian, el hombre más guapo del mundo, alemán. Íbamos los dos por la calle que parábamos la circulación. Al final la moda es eso, parte de nuestra historia y nuestros recuerdos”.

Un vestido con una historia de amor de lo más especial que Carmen tiene claro a quién le gustaría verlo lucir en la actualidad. “Me encantaría que la Reina Letizia se pusiera mi vestido fucsia de Oscar de la Renta, muy español, que me recuerda al color de un capote. Le quedaría fenomenal, tendría que estrecharlo un poco porque ella está en los huesos, pero le quedaría maravilloso para una cena en Palacio o en París. Me están dando ganas de mandárselo a Zarzuela, la verdad”.

Oscar de la renta con precio de salida de 1.900 euros. Copyright © 2024 Durán Arte y Subastas

Unos diseños que salen a subasta desde los 80 hasta los 1.900 euros. Piezas de museo que cuentan también parte de la memorias de Carmen Lomana, que podremos leer el próximo año en forma de libro. Aunque tenemos claro, que su vida también daría para una serie documental de cualquier plataforma. “¿Anécdotas? Uno de los diseños que sale a subasta tiene una curiosa historia detrás. Fue un día que me arreglé muchísimo para una fiesta por todo lo alto en el Hotel Palace, pero cuando llegué vi muy poca gente, pensé que raro. La sorpresa fue que me dijeron que la fiesta era al día siguiente, obviamente, no volví”.

No es la primera vez que nos sentimos cerca del armario de Carmen Lomana, ya que en sus redes sociales ha mostrado en múltiples ocasiones algunas de sus piezas más especiales o cómo ordena su vestidor. Además de protagonizar una exitosa exposición con 60 de las prendas más importantes de su vida en el Museo del Traje, o de sus mercadillos solidarios anuales, pero si es la primera vez que organiza esta subasta que augura ser un gran éxito.

Carmen Lomana con vestido globo en la premier de Balenciaga. Gtres

El armario a subasta de Carmen Lomana

41 maravillosas piezas de Alta Costura y prêt-à-porter que salen a subasta el próximo martes 22 de octubre en Madrid, de la mano de Durán Arte y Subastas (Calle Goya, 19), y en la que se encontrarán piezas de museo como tres vestidos de Oscar de la Renta. Uno de ellos, de cocktail en verde lima, que Carmen lució a principios de este año en la premier de la serie de Cristobal Balenciaga en Disney+.