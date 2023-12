El vestido negro perfecto para todas las fiestas lo tiene Tamara Falcó: con brillos, drapeado y súper rebajado

Ha llegado uno de los días más esperados en vísperas de Navidad, el del Sorteo de Lotería de Navidad, y mientras escuchamos a los niños de San Ildenfonso cantar, os traemos el último look de este 2023 de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Porque aunque anoche la gran protagonista era Cristina Pedroche, nosotras no pudimos dejar de fijarnos en los looks de Tamara Falcó y Nuria Roca, que cada una con su estilo, son la máxima inspiración que necesitamos para esta Navidad. Y Tamara Falcó esta vez lo ha hecho con el vestido negro más especial para cualquier fiesta o evento, de su marca TFP para Pedro del Hierro y además, con descuento. Porque no hay un fondo de armario más perfecto que un vestido negro que siempre nos salva de esos momentos de no saber que ponernos, y que siempre es un acierto. Pero no solo eso, el de la marquesa de Griñón tiene el punto de tendencia que tanto nos gusta.

El escote bardot es a la moda lo que Brigitte al cine: romántico a la vez que sexy y absolutamente eterno y atemporal. Es por ello que el escote al que dio nombre la famosa actriz francesa es una constante en las colecciones de las firmas, y este invierno 2024 no vamos a dejar de llevarlo, ya sea en vestidos, jerséis o camisetas. Y Tamara Falcó lo tiene claro y por eso ha estrenado este vestido negro con el que ha enseñado los hombros antes de irse a Miami a pasar la Navidad con su familia.

El vestido negro de Tamara Falcó. @tamara_falco

Vestido de punto circular con brillo, de TFP (rebajado a 149 euros)

Un vestido confeccionado en punto circular elástico con un ligero brillo con escote drapeado, manga silueteada y detalle de corte en cintura con pliegues con falda con vuelo que es perfecto para todas las fiestas.