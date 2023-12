Carmen Lomana se viste de reina de la Navidad con el vestido Audrey de tul para una merienda con amigas

Carmen Lomana es toda la inspiración que necesitamos para Navidad. No hay día que no nos deje una inspiración perfecta para copiarla y ahora lo ha hecho con esta falda satinada que es todo lo que necesitamos para nuestros looks más elegantes este invierno. Y nos lo acaba de volver a demostrar convirtiéndose en la anfitriona perfecta en una merienda navideña en su casa con amigas, donde no podía falta el glamur y los roscones. Porque ya sabemos que a Carmen Lomana le encanta el dulce, y aunque el otro día le tendió la mano a Isabel Preysler para ir a su casa a merendar, de momento no la hemos visto en esta reunión. Lo que si hemos visto es como Carmen ha vuelto a derrochar todo el estilo como ella sabe con un nuevo vestido de The IQ Collection que es todo lo que le podemos pedir a la Navidad.

Una maravilloso vestido con tul de IQ Collection que a Carmen Lomana le sienta que ni hecho a medida. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Un vestido de la nueva colección de The IQ Collection que ha estrenado Carmen Lomana para esta merienda navideña en casa.

Carmen Lomana con maravilloso vestido de tul. @carmen_lomana

Vestido Audrey, de The IQ Collection (295 euros)

Vestido tul. The IQ Collection

Se trata de este maravilloso vestido midi de corte evasé azul marino con cuello y mangas de tul con detalle de escote corazón y caída frontal en tul 'nude' que acaba de estrenar nuestra querida Carmen Lomana.