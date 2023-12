Tamara Falcó es la princesa (y la reina) de la Navidad con esta manicura burdeos clásica que le recuerda a su padre

Tamara Falcó es la nueva reina de la Navidad, tenemos muchas pruebas y pocas dudas. O lo que es lo mismo, la mejor substituta de su madre Isabel Preysler. Porque ahora es ella la que hace todos los anuncios de Navidad, y nos lo ha vuelto a dejar claro con este Opi con su manicura favorita que le recuerda a su padre. "El Malaga Wine, este tono rojo burdeos que no me quito y que me recuerda a los viñedos de mi padre. Es por ello que lo incluí en mi colección de minis y que considero perfecto para estas fechas navideñas", cuenta la marquesa de Griñón en su cuenta de Instagram.

Porque al igual que las nuevas etapas empiezan con un corte de pelo nuevo, un nuevo color tampoco puede faltar en tus uñas. Y hablando de manicuras de Navidad 2023, hay una que vuelve cada temporada para coronarse como la más elegante, clásica y pija de la ciudad. Por eso, y como no podía ser de otro manera, tiene a ‘La Marquesa’ de Netflix como gran embajadora. Y no podíamos estar hablando de otra persona que de Tamara Falcó y su tono de uñas burdeos para empezar el invierno 2024 y la Navidad. Este color de uñas se ha asociado a lo sofisticado y a lo elegante y nos hemos acostumbrado a verlo en todo tipo de eventos, en su tono muy saturado. Da igual que sea para un evento de gala, una cena romántica o para ir a la oficina con unos vaqueros, un jersey de rayas muy chic parisino y una gabardina. Es un clásico entre los clásicos, con el que nunca llamarás la atención y siempre tendrás la manicura más correcta y perfecta.

El color de pintauñas de Opi elegido por Tamara Falcó es el más patrio, es el Malaga Wine. Este rojo vino más claro que un burdeos, pero igual de elegante que ambos, es perfecto para este momento, pues además de estrenar la tendencia recién estrenada por Pantone, es uno de los tonos de la Navidad, siendo los otros el plateado, dorado y verde.