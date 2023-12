Cristina Pedroche pasa de los haters en 'El Hormiguero' y luce mono de transparencias sexy enseñando la típica lencería roja de Nochevieja

Quedan diez días para que termine el año, y este jueves Cristina Pedroche no nos para de dejar pistas sobre su look de las campanadas de este año. Primero con un vídeo promocional, y ahora en su visita a 'El Hormiguero' con Pablo Motos. La flamante presentadora de las Campanadas de Antena 3 vuelve a ser, como en el pasado 2022, la última invitada del año en 'El Hormiguero', precisamente para contar cómo está preparando la cadena la emisión más especial del 31 de diciembre. Una vez más, Cristina Pedroche acompañada por el chef Alberto Chicote, sorprenderá con su look para decir adiós al 2023 y dar la bienvenida al 2024, en su décimo año sorprendiendo con sus looks.Y también ha sorprendido esta noche en 'El Hormiguero' pasando de los haters con un mono blanco y rojo con transparencias en las zona central para enseñar lencería roja típica de Nochevieja, tanto sujetador como braguitas de encaje.

La tradición de la ropa interior roja la celebran sobre todo las mujeres de Italia, Francia, España y, en menor medida, Alemania. ¿El motivo? La lencería roja promete suerte, éxito, amor y salud. Si seguimos esta nueva pista de Cristina Pedroche , Eva es la primera madre de todos, así que todo apunta a que el mensaje de esta año irá sobre la maternidad. Cada año, Cristina Pedroche ha elegido su estilismo en función del mensaje que quisiese lanzar al mundo. Un año más ha explicado que llevara capa, unos zapatos muy especiales, y que habrá elementos que interactúen entre sí. "Este año nos ha costado dar con la tecla de todo, porque son muchas cosas". "No hemos hablado de esto pero hay capa también este año. El vestido, lo que sucede, los zapatos, cosas que suceden e interaccionan... Ha costado mucho", ha explicado Cristina Pedroche.

Cristina Pedroche desveló en sus redes sociales una pista importante: "Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decirlo... no es de ningún color que haya llevado otros años". O lo que es lo mismo, se puede decir que los colores descartados son: el blanco, el negro, el verde, el azul noche y el dorado.