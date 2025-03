El vestido que la Reina Letizia rescató del barro de la DANA: "Pensaba que era una broma cuando nos llamó su estilista"

Cuatro meses después, el barro sigue manchando las calles y los corazones de los pueblos afectados por la DANA, y a la vez, nos continúa dejando historias dignas de ser contadas. Unos relatos, que de nuevo, vuelven a tener en el foco a la Reina Letizia, volcada en visibilizar las marcas afectadas por la trágica riada.

Doña Letizia es plenamente consciente de que todo lo que se pone es analizado hasta el mínimo detalle y, con el paso de los años, ha sabido sacarle provecho a este hecho. La Reina manda mensajes con la ropa que se pone, y en estas últimas semanas la hemos visto apostando en numerosas ocasiones por firmas valencianas afectadas por la DANA.

Ya les comentó a los ciudadanos víctimas de la riada durante la segunda visita que realizaron a la zona, que no los olvidaría, y así está siendo.

La Reina Letizia lució anoche un vestido negro de estilo abrigo de la tienda Aloha Benetússer, que fue arrasada por la DANA a finales de octubre. Por eso, en Lifestyle de LA RAZÓN, hemos querido charlar con su propietaria, Francis Mandingorra, para que nos cuente la bonita historia que hay detrás de este vestido, que literalmente, la monarca salvó de debajo del barró.

Doña Letizia, a través de su estilista, Eva Fernández, se puso en contacto con Aloha Benetússer (@alohabenetusser), para hacerse con algunas prendas. Eso sí, le costó, porque al principio Francis, y su hija, pensaron que era una broma: "Mi hija empezó a llevar las redes sociales de la tienda después de la DANA. Entonces Eva nos escribió por Instagram varias veces, luego por Whatsapp, y hasta nos hizo algunas llamadas, pero nosotras no contestamos a nada porque pensábamos que era una broma. ¡Cómo nos iban a estar escribiendo a nosotras de Casa Real!". Pero sí, era muy real.

El vestido de la Reina lleno de barro. Cortesía de Aloha Benetússer

La historia del vestido lleno de barro de la DANA de Doña Letizia

"Al final mi hija me dijo, mamá, nos está escribiendo por todos los canales posibles, puede ser verdad. Entonces accedí, le devolví la llamada, y es cuando ya nos dimos cuenta que era realidad, era la estilista de la Reina Letizia. En esa llamada nos contó todo, y nos dijo que entendía perfectamente que no nos lo creyéramos. Me dijo la talla, el estilo que buscaban, hicimos una video llamada, porque en principio era para el viaje de Estado a Italia".

Un vestido negro que finalmente no metieron en la maleta de este viaje oficial, pero que estrenó para el funeral de estado por las víctimas de la DANA, aunque en ese momento, modificado con botones negros para respetar el riguroso luto. Eso sí, anoche sí que lo lució en su versión original, con los botones dorados.

Misa funeral por los fallecidos de la DANA en Valencia Jorge Gil Europa Press

Un vestido que a la estilista de la Reina Letizia, Eva Fernández, le llegó como podemos ver, lleno de barro, con otros tres modelos, que posteriormente devolvieron totalmente limpios a su propietaria, tras pasar por la tintorería de Casa Real.

"Fue una odisea hacérselos llegar, porque Eva quería venir a Valencia a conocerme, y poder recogerlos en mano. Pero finalmente llegó otra alerta, y tuvo que cancelar el viaje ya con los billetes cogidos. Pero gracias a la solidaridad de otra marca afectada como Singularu, nos ayudaron a poder hacer llegar nuestros vestidos a Casa Real".

Los Reyes presiden el XXIII Concierto “In Memoriam” Víctimas del Terrorismo Francisco Guerra Europa Press

Una historia de superación, lucha, y ejemplo a seguir, la de Francis, que refleja cómo siguen muchos de los comercios de los pueblos afectados por la DANA cuatro meses después.

"Sigo con la tienda cerrada, ahora nos ha llegado solo la mitad de la ayuda del Consorcio. Con eso, nos acabamos de poner en lista de espera para empezar las obras en la tienda, porque el suelo quedó destrozado, pero nos han dicho que hasta final de abril o mayo no se podrán iniciar. Y después serán tres o cuatro meses más de obras".

La tienda tras el paso de la DANA. @alohabenetusser

Por eso, es muy importante que no nos olvidemos de ellos, y eso es lo que busca la Reina Letizia, dar visibilidad, para que a través de sus redes sociales, la gente pueda seguir comprando sus prendas, para que intenten volver a la actividad: "Eva me llamó ayer para avisarme que la Reina lo volvería a lucir, como me prometió, porque el día de la misa funeral no me quise hacer eco de ello. También me ha dicho que no nos olvidan, y que nos van a seguir ayudando. Tengo claro que los Reyes empatizaron totalmente con nosotros después de sus visitas". Porque ellos siguen necesitando nuestra ayuda, y por desgracia, la seguirán necesitando durante mucho más tiempo.