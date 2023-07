Vestidos boho + alpargatas de cuña, los looks más veraniegos de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para una mañana de actos en Girona

La Princesa Leonor tiene una jornada de lo más ajetreada en Girona, después de los primeros actos de ayer por la tarde, y de nuevo acompañada de su hermana, la Infanta Sofía. Si ayer las hijas de loso Reyes lucían unos looks muchos más formales y de adulta, hoy tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía han optado por looks más veraniegos con vestidos boho y alpargatas de cuña con lazada atada a la pierna. La primera parada del día ha sido para asistir a la presentación del estudio elaborado por KPMG “Caminos que convergen: jóvenes y empresas ante el reto del talento”, elaborado por KPMG y la Fundación Princesa de Girona a través de su programa “Generación talento” y en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo CEU y Enagás, actividad previa a la entrega de los “Premios Fundación Princesa de Girona 2023”. Posteriormente participarán en el taller sobre música y educación ‘Amplificarte’. Ya después, con la presencia del Rey Felipe y la Reina Letizia, se reunirán con los galardonados de ediciones anteriores de los Premios Princesa de Girona. Todo ello, antes de que a las 19.30 horas de inicio la ceremonia con discurso incluido de la Princesa Leonor. Y como siempre, nosotras estaremos muy pendientes de sus looks durante toda la jornada para contaros todos los detalles.

De nuevo con el apoyo de su hermana, la Princesa Leonor afronta esta nueva jornada de agenda oficial en Girona con looks de lo más veraniegos y juveniles. Leonor ha apostado por un vestido boho estampado en tono azul y blaanco, de manga larga, con lazada cruzada en el escote y la cintura marcada, combinado con unas alpargatas azul marino, atadas al tobillo con lazada. Mientras que la Infanta Sofía ha optado también por un vestido, pero en este caso cruzado con manga corta con volantes, volantes en el bajo y un estampado floral. También en colores azules y blancos, y con alpargatas de cuña más baja que su hermana.

Las hijas de los Reyes en Girona. GTRES

Un vestido el de la Princesa Leonor de la firma francesa que aman las royals europeas, Maje, mientras que el de la Infanta Sofía es de la marca española, Polin et Moi que luce habitualmente. Centrándonos en el diseño de Leonor, es un vestido azul, estampado floral, manga farol de tres cuartos, cuello redondo con abertura, cierre con lazo en la parte delantera, cordón en la cintura, dobladillo recto y largura por encima de la rodilla.

Vestido con motivo floral, de Maje (275 euros)

Vestido floral. Maje

Mientras que el vestido de la Infanta Sofía está rebajado y en estos momentos agotado en la web de Polin et Moi. Un vestido corto con estampado floral en color atlántico con escote delantero en pico y cruzado hasta la cintura, manga corta terminada en volante y diseño de cuerpo recto.

Vestido cruzado Kalila, de Polin et Moi (rebajado a 41,47 euros)

Vestido cruzado. Polin et Moi.

Ahora ya solo nos queda esperar a las 19:30 horas para ver con que estilismos nos sorprender la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para estos Premios Princesa de Girona.