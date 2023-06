La Reina Letizia se pone futbolera (y muy veraniega) para presumir de brazos y recuperar sus alpargatas de cuña favoritas

La Reina Letizia ha empezado un martes con la agenda a tope, primer con la visita a la selección femenina de fútbol y posteriormente al patronato de la residencia de estudiantes. Todo ello en un nuevo día de ola de calor en Madrid para el que la Reina ha lucido un look de lo más veraniego con sus alpargatas de cuña favoritas para estos meses. Y aunque teníamos la esperanza de que apareciera por sorpresa con la Infanta Sofía que ya sabemos que es muy futbolera y acompañó al Rey Felipe a la final de la Copa del Rey en Sevilla, no ha sido así. Pero la Reina Letizia se ha puesto de lo más futbolera, presumiendo de brazos musculados y además sacando del zapatero ya las alpargatas de cuña, y eso en nuestra Casa Real solo significa que ya ha llegado el verano y el calor. La Reina Letizia ha despedido, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a la concentración de la Selección Nacional de Fútbol participante en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023. Entre el 20 de julio y el 20 de agosto tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Y estamos seguras que la Infanta Sofía no se va a perder ningún partido.

A su llegada al entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, la Reina Letizia ha sido recibida por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Después, ha estado con las jugadoras que la han obsequiado con una camiseta personalizada y ha posado con toda la selección a pie de campo. Y para esta ocasión y con la ola de calor, Doña Letizia a elegido unos pantalones blancos y un top de canalé con escote halter y escote ligeramente subido, todo en tonos arena y blancos.

La Reina Letizia con look para hacer frente a la ola de calor. GTRES

Pero sin duda, nosotras nos quedamos con las alpargatas de cuña alta en blanco de la Reina Letizia que no fallan ningún verano.