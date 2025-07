Vicky Martín Berrocal impacta con su look más bohemio en Punta Umbría: un vestido vaporoso, pamela y vuelta a sus raíces

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a sus orígenes. La diseñadora ha compartido en Instagram varias imágenes de su primera semana de vacaciones en Punta Umbría, Huelva, el lugar que considera su casa y que ha definido como “donde fui feliz”. Y lo ha hecho con un look que resume a la perfección su estilo veraniego: sofisticado, relajado y con ese aire andaluz que tanto la caracteriza.

Este estilismo es una inspiración clara para quienes buscan comodidad sin renunciar al glamour en sus vacaciones. El vestido fluido es perfecto para combatir el calor con estilo, y los complementos en fibras naturales aportan ese aire slow y artesanal que define la moda de verano más actual. Vicky Martín Berrocal vuelve a conquistar, no solo por su look, sino por esa capacidad de conectar moda y emoción, lujo y autenticidad. Porque, como ella misma dice, “volver no es fácil, pero volver así es un sueño”.

El look bohemio de Vicky Martín Berrocal

En las fotos, Vicky posa entre dunas y vegetación seca con un vestido largo de tejido vaporoso en tono arena, de escote abierto en la espalda y caída fluida que deja entrever su silueta de forma elegante. La elección del tejido, ligero y con textura, refuerza ese efecto natural y etéreo que encaja tan bien con el entorno. Para completar el estilismo, la diseñadora ha apostado por una pamela de rafia de ala ancha que protege del sol y aporta un toque chic, además de un capazo artesanal con detalles en cuero, ideal para la playa o un paseo por el pueblo. En la muñeca, un reloj clásico pone la nota de sofisticación.

El look, más allá de la estética, transmite un mensaje emocional: el de volver al lugar donde una vez fue feliz, rodeada de naturaleza, familia y recuerdos. "Volver a mis raíces. Volver a mi verdad. Volver donde fui feliz. Volver a casa…", escribe Vicky en un post que mezcla moda y sentimiento, demostrando que el estilo también puede contar historias.