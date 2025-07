Vicky Martín Berrocal y el look más italiano del verano con un poderoso mensaje de empoderamiento femenino

Vicky Martín Berrocal siempre es la diva que merecemos. La diseñadora y empresaria ha deslumbrado con un look que evoca el glamour italiano más sofisticado, demostrando que la elegancia mediterránea sigue siendo su mejor aliada. Desde una habitación de hotel con sábanas blancas hasta una terraza con vistas a los tejados de Madrid, Vicky se dejó ver enfundada en un vestido satinado de escote palabra de honor que resalta su silueta con una elegancia que recuerda a las divas del cine clásico italiano.

Más allá del outfit impecable, lo que realmente captó la atención fue el mensaje con el que acompañó las imágenes: “Me gustan y admiro a las mujeres que defienden su belleza”. Un guiño a la sororidad y al empoderamiento femenino que refuerza su vínculo con otras mujeres icónicas, como Sofía Vergara, con quien colabora en este nuevo proyecto europeo de belleza (@totyeurope).

El look de diva italiana

La melena suelta con flequillo, ligeramente ondulada, el maquillaje natural y una pulsera rígida dorada completan este estilismo que destila fuerza, seguridad y sensualidad en cada pose. Este look no es solo una oda al estilo, también es una declaración de intenciones: las mujeres que brillan lo hacen más fuerte cuando lo hacen juntas. Y Vicky Martín Berrocal, que siempre ha hecho de su autenticidad su mejor carta de presentación, demuestra que belleza, edad, curvas y poder no solo no están reñidos, sino que son el nuevo canon a reivindicar. Elegancia, actitud y un mensaje claro: la moda también es una herramienta de empoderamiento.

Vicky Martín Berrocal y el look más italiano. @vickymartinberrocal

"No sabéis los años que llevaba sin hacerme este flequillo!!!", ha expresado la diseñadora en su cuenta de Instagram. "Es el peinado que llevaba siempre hace 10 años!! ¡Ayer cuando Daniel Fortana me empezó a peinar y me alisó el flequillo recordé por un momento esa época tan bonita y decidí peinarme igual! Mucha gente me lo dijo!!!!".