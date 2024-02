Vicky Martín Berrocal y su lección de estilo para llevar el estilo 'coquette' tan tendencia en un look de noche a los 50 años

Laestética coquettevuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes, esta por todas partes e inunda las redes sociales. Si eres de las que aún no ha caído en esta moda, vas a cambiar de idea cuando veas el look de Vicky Martín Berrocal para irse de cena de cumpleaños de un amigo en Barcelona. Un cumpleaños en el que también hemos podido ver a Tamara Falcó o Marta Sánchez luciendo sus mejores galas. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma elegante y sutil de sumar esta tendencia a un look de noche y a los 50 años.

Porque aunque muchas ven esta nueva corriente de la moda como demasiado infantil, Vicky Martín Berrocal nos acaba de demostrar que puede ser de lo más elegante si la lucimos con un toque como ha hecho ella. Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle. Y ella, como buena amante de la moda y diseñadora ya se ha apuntado con este look en negro de noche al que le ha añadido un lazo en la melena. Los lazos han estado presentes en la moda casi desde que el tiempo es tiempo. No hay temporada en la que no se cuelen en las pasarelas bien sea decorando vestidos, peinados o accesorios. Sin embargo, esta temporada no se han conformado sencillamente con estar presentes, sino que los lazos y lazadas son la máxima tendencia.

Un estilismo de Vicky Martín Berrocal que nos ha dejado más que claro que no hay edad para sumarse a la tendencia coquette, y que también se puede llevar de noche y en tus estilismos más elegantes de noche como ha hecho ella en Barcelona para un cumpleaños de un amigo. O lo que es lo mismo, si aún no tienes lazos en tu armario, es el momento que los añadas aunque sea con esta tendencia.