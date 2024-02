El look de Vicky Martín Berrocal en París con abrigo gris, vaqueros y New Balance, es todo lo que necesitamos en febrero

Vicky Martín Berrocal esta de viaje por trabajo en París, y nos ha dejado unos de esos estilismos que le vamos a copiar para ir a la oficina. Y lo ha hecho en Première Vision Paris, el salón internacional, de carácter bianual, que reúne a las expertas y más competentes voces de la industria durante estos días en torno al espacio expositivo del Centro de Exposiciones París-Nord Villepinte de París, con la intención de presentar a los principales creativos y responsables de diseño de toda clase de casas de moda y compañías textiles, del calzado y de la moda, las últimas novedades de la industria de las que valerse para la hora de dar forma a sus nuevas colecciones, para la próxima temporada Primavera/Verano de 2025. Y ahí está Vicky Martín Berrocal para preparar las nuevas colecciones de Victoria que seguro le veremos lucir a Isabel Díaz Ayuso. Pero mientras salen a la luz, nosotras nos quedamos con este estilismo en gris de la diseñadora andaluza.

Lo que si tenemos claro es que Vicky no se va a quitar sus zapatillas New Balance favoritas durante todo el invierno como ya hizo en invierno, porque han sido un flechazo de amor profundo y lo sigue demostrando por las calles de Madrid. Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda. Además, las dos están igual de agotadas y casi imposible encontrarlas. Y Vicky Martín Berrocal las lleva de forma elegante con jeans anchos, sudadera gris y abrigo oversize de paño gris.

Un estilismo de Vicky Martín Berrocal en París que nosotras le vamos a copiar para ir a la oficina en Madrid.