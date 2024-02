Las pijas madrileñas van a llevar la tendencia 'coquette' como Tamara Falcó con falda satinada de Zara y camisa con volantes

No ha famosa que se resista a la tendencia 'coquette', desde Carmen Lomana a Penélope Cruz, y ahora Tamara Falcó para su noche de los jueves en 'El Hormiguero'. Una marquesa de Griñon que ha dejado claro como van a llevar este nuevo estilo las pijas madrileñas, mezclado con el lujo silencioso. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y ahí también enmarcamos este de Tamara Falcó con falda satinada de Zara y blusa romántica con volantes que nos ha enamorado.

Porque no hay nada más pijo y clásico que es un outfit de Tamara Falcó. Sin embargo, es mucho más fácil descifrar esta tendencia de lo que nos imaginamos: el lujo tenemos claro lo que es y, el silencio también, por tanto, el lujo silencioso lo forman todas aquellas prendas que esconden o muestran de forma muy sutil el logo de la marca. Se trata de una tendencia minimalista que Tamara Falcó la representa a la perfección con esta falda satinada en azul de Zara a la que le ha querido dar el toque más 'coquette' con esta blusa azul con volantes blancos de Parosh que es pura delicadeza.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

El estilo coquette se ha convertido en una de las grandes tendencias de la temporada. Esta moda consiste básicamente en vestir piezas muy románticas y de aspecto coqueto. "Es un estilo híper femenino, que hace referencia a la época victoriana de la Regencia y en el que los vestidos de muñeca, los volantes, los lazos y los colores pastel son los elementos distintivos", señalaba hace unas semanas la estilista Marisa Ledford a la revista People. Y esta camisa de Tamara Falcó cumple esos requisitos.

Camisa con volantes, de Parosh (471 euros)

Camisa con volantes. Parosh

Un look para que las mujeres de 40 años llevan la tendencia 'coquette' a su terreno sin caer en un estilo más infantil, con máxima elegancia y glamur.