Vicky Martín Berrocal se rinde ante la tendencia más sexy y arriesgada ‘no pants’ para celebrar el Día de Navidad en República Dominicana

Vicky Martín Berrocal está pasando unos días de vacaciones junto a su hija Alba Díaz y su madre. La celebritie, que es una enamorada de República Dominicana, nos está dejando fotos y looks de lo más navideños y muy felices con looks solo apto para la temporada de verano, como es normal. Su hija e influencer nos enseñaba ayer su propuesta de traje de cara al día de Navidad, un mono negro con transparencia que Alba Díaz lucía de manera espectacular, y es que, más allá de usar los bikinis más icónicos que hemos lucido en verano, como por ejemplo los bikinis de brillos o el bikini marrón que Alba Díaz lucía durante sus vacaciones en el sur, la familia está apostando por adelantarse a las tendencias más icónicas que prometen abrirse un hueco en nuestro armario de cara a la primavera y el verano. Es el caso de Vicky Martín Berrocal, quien posaba mu sonriente con un look muy en tendencia, el 'no pants', que no es más que llevar unos pantalones muy cortos, como si fuese ropa interior. Ella ha optado or un modelo de lentejuelas, aprovechando las fechas en las que estamos, aunque en tiendas podemos encontrarlos en un sinfín de tejidos y tonalidades.

¿Cómo combinar esta tendencia? Vicky Martín Berrocal ha optado por lucir sus pantalones cortos con un look muy veraniego, aprovechando su estancia en República Dominicana. Ella ha querido combinar sus pantalones con una camisa blanca de corte oversize y tejido de lino y un bikini de corte bardot negro. Se trata de un look perfecto para pasar las Navidades y que ensalza la figura, realzando la belleza natural. Sin embargo, si quieres implementar la tendencia 'no pants' en tu armario este invierno, puedes combinar tu shorts con un jersey de lana de cuello vuelto en tono rojo -el color predilecto del invierno-, unas medias tupidas y, como toque final, un abrigo de paño negro y unas Mary Jane. Sin más que añadir, Vicky Martín Berrocal arriesga y gana con este look solo apto para chicas que arriesguen en el mundo de la moda.

Hot pants con lentejuelas, de H&M (19,95 euros)