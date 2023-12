Alba Díaz arriesga y gana con el mono negro más sexy con transparencias que todas las chicas amantes de la moda querrán este invierno

Alba Díaz es, sin lugar a dudas, una de las influencers más icónicas del panorama español. Ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, cómodo y muy casual, se suma a aquellas tendencias que van acorde a su personalidad y gustos. Fue la pionera en llevar el mítico vestido 'cut out' blanco, Alba Díaz fue una inspiración para muchas chicas que acogieron este modelo de Zara como uno de los más usados de cara a las fiestas de verano con amigas en las zonas costeras de España. Otra prenda que caracteriza al estilo de Alba Díaz son los pantalones cargo.

Hace unas semanas Alba Díaz posaba con pantalón cargo y un maxi abrigo blanco de plumas -la prenda predilecta de la temporada- durante su viaje a Nueva York con su madre, Vicky Martín Berrocal. Y es que los pantalones cargo son un imprescindible en el armario de muchas chicas jóvenes que quieren adoptar el estilo de Alba Díaz, pues dependiendo de cómo lo lleves, puedes llevarlo tanto para el día a día como para ocasiones más especiales. Si por algo se caracteriza el estilo de Alba Díaz es porque, para ocasiones más especiales y momentos puntuales, opta por prendas más arriesgadas y sexys. En este sentido, la joven está pasando unos días de vacaciones junto a su madre y su abuela, por lo que ha apostado por un mono negro con transparencias solo apto para chicas que quieran arriesgar con sus looks.

Alba Díaz se ha ido de vacaciones junto a sus dos pilares fundamentales de su vida, su madre, Vicky Martín Berrocal, y su abuela. Se han ido del frío de Madrid para disfrutar del calor y el buen tiempo de República Dominicana. Si bien los primeros días de su viaje no paraba de darnos cierta envidia -sana, obviamente- al enseñarnos ese lugar tan paradisiaco y su bikini de brillos en tono burdeos, para celebrar la Nochebuena nos mostraba un mono de una marca inglesa que no ha pasado desapercibido en redes, dejándonos a todas sus seguidoras boquiabiertas. ¿De qué mono estamos hablando? Se trata de una prenda llena de transparencias, sobre todo en las piernas, siendo la única parte opaca la del body. Un modelo en negro y muy sexy, ella lo lleva con un 'clean look' de peinado y nada más, pues, tal y como las editoras de moda afirman, 'menos es más'.

Mono negro con corsé, de House CB (117 euros)

Mono negro con corsé House of CB

Alba Díaz nos ha dejado boquiabiertas con este mono tan icónico.