Los shorts muy cortos (o bragas) con medias y Mary Janes son la tendencia este otoño

Cuando llega una nueva estación y, en este caso, el otoño, nuestras tiendas favoritas se inundan de una nueva colección de prendas que prometen abrirse un hueco en nuestro armario y formar parte de nuestro día a día. Hay algunas tendencias mucho más atrevidas que otras, e incluso algunas que, pese a que pasen los años, se mantienen a nuestro lado. Es el caso, por ejemplo, de los pantalones cargo, los cuales llevan conviviendo con nosotros un par de temporadas y parece que nuevamente formará parte de este 2023-2024, o las botas cowboy, que pasa a convertirse en el calzado por excelencia para usar con vestidos cortos, como este mini vestido que Rocío Osorno usaba junto con un chaleco -otra prenda predilecta del invierno pasado- y sus botas cowboy. Sin embargo, y ahora que todavía no hace demasiado frío, podemos usar los tank tops, esa prenda tan versátil y cómoda que no hemos parado de usar ni de ver en redes sociales como Instagram o Tik Tok a todas nuestras influencers favoritas, y es que los tank tops como el de Victoria Federica blanco de Loewe ha pasado a ser un icono que también usaremos en invierno debajo de cárdigans o jerséis. Pero, como hemos mencionado anteriormente, cada temporada surgen nuevas tendencias que, pese a que de primeras puedan parecer un tanto arriesgadas, al final pasan a posicionarse como una prenda más de nuestro día a día. Es el caso de los shorts muy muy cortos, es decir, tipo bragas. Seguramente las hayas visto ya tanto en tiendas como en las webs de distintas de moda, y es que, dependiendo de cómo las usemos, podremos crear looks muy icónicos y que no pasarán desapercibidos, especialmente con medias tupidas y Mary Janes.

Sabemos que este tipo de shorts se asemejan mucho a unas bragas, y es que la idea es esta, la de llevar unas a modo de pantalón. No es una prenda para todo el mundo, pues son aptas solo para aquellas amantes de la moda cuyo estilo sea muy arriesgado, alocado y que se sume a aquellas tendencias que los diseñadores de moda lanzan en pasarela. Si no te atreves a lucir este tipo de prenda, no te preocupes, pues en tiendas puedes encontrar shorts y bermudas, unos pantalones fáciles de combinar, sencillos y muy cómodos para el entretiempo, como estas bermudas de Amelia Bono de Zara que ha combinado con una camisa oversize de rayas y unas sneakers, u otras bermudas que Alba Díaz que lucía hace unos días junto con una sobrecamisa del mismo tono, ambas perfectas para el día a día en otoño. Sin embargo, si este año te atreves a arriesgar en moda y darle un giro a tu estilo, estos shorts de tipo bragas son la opción perfecta. ¿Cómo combinarlos? Lo ideal sería llevarlos con unas medias tupidas en color negro, así como con un jersey calentito de lana, camisa romántica y un abrigo largo de corte masculino en el color que quieras. Como toque final y, aprovechando que este look es muy 'preppy', apuesta por unas Mary Jane, el calzado más elegante y sofisticado que podemos encontrar actualmente en tiendas. Sin más, te enseñamos las braguitas de punto (y de lentejuelas) que no dejarás de usar en ocasiones más especiales.

Braguita punto 100% lana, de Zara (15,95€)

Braguita punto de lana Zara

Shorts de lentejuelas, de Zara (19,95€)

Shorts de lentejuelas Zara

Shorts punto de ochos, de Zara (12,95€)

Shorts punto de ochos Zara

Shorts bordados abalorios, de Mango (69,99 €)

Shorts bordados Mango

Braguita de lana, de Mango (29,99 €)

Braguita de lana Mango

Los shorts muy cortitos de estilo braga están en tendencia, así que hazte con unos básicos para usar este invierno con medias negras, abrigo largo de corte masculino y, como toque final, unas bailarinas.