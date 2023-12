Queremos que llegue el verano para lucir el espectacular vestido de invitada de Vicky Martín Berrocal para una preboda en Colombia

Vicky Martín Berrocal ha viajado a Cartagena de Indias, Colombia, para asistir a la boda con amigos y gente querida. Ella nos tiene acostumbradas a looks de lo más icónicos, despampanantes y muy en tendencia, casi siempre apostando por prendas que favorecen a la silueta. Lleva unos días en la ciudad colombiana dándonos cierta envidia (sana, claramente) ya que allí el clima es mucho más cálido y, por tanto, pueden lucir las prendas que nosotros hemos llevado durante todo el verano como los vestidos largos fluidos, los shorts o el tank top, la prenda que no nos hemos quitado de encima durante todos estos meses. Aquí, en España, a las puertas de la Navidad y con las bajas temperaturas que vivimos, no nos quitamos los abrigos de paño, ni los jerséis de lana, ni las botas altas, por lo que Vicky Martín Berrocal, ella que puede, derrocha glamour y elegancia con un vestido largo de gran escote que, seguramente, todas las amantes de la moda tienen en su armario de verano, y es que es tan versátil como atemporal. La celebritie es una gran amante de los vestidos largos, pues son muchas las ocasiones a las que recurre, tanto para el día a día como para ocasiones más especiales. Este tipo de prendas son un imprescindible, pues son tan sencillos que podemos combinarlos con un sinfín de accesorios y calzado. En este caso, Vicky Martín Berrocal ha optado por un vestido largo fluido de gran escote y apertura en la pierna derecha para la preboda en Cartagena de Indias.

La celebritie se le nota muy feliz en la ciudad de Colombia, y es que, está disfrutando de unos días con amigos en la playa empapándose de la cultura y la gastronomía del país. Sin lugar a dudas, ella, derrocha estilo allá donde pisa, no dudamos de que el look de invitada que llevará para la boda, no dejará indiferente a nadie. ¿Qué color pensamos que llevará? Si bien el vestido que ha llevado para la preboda es en tono salmón, puede que no opte por un vestido rojo -el color predilecto de esta temporada-, tal y como hizo para la boda de Luisa Bergel y Cristian Flórez, un espectacular vestido rojo largo que Vicky Martín Berrocal que nos dejó boquiabiertos a todos. Por tanto, puede que opte por un color más vivo, ya que el país lo pide, como por ejemplo un vestido en color fucsia, azul klein o morado. ¿Acertaremos? Por ahora nos quedamos con el vestido largo en color salmón de gran apertura lateral y escote que nos ha conquistado Vicky Martín Berrocal para una ocasión muy especial en Cartagena de Indias. Hemos querido buscar el mismo vestido que luce la celebritie, pero, como era de esperar, nuestras tiendas favoritas de invitada están llenas de prendas de invierno, por lo que te dejamos un modelo muy parecido disponible en The Are, una firma hecha en España.

Vestido Mrs. Alcaraz en coral, de The Are (119.95 euros)

Vestido Mrs. Alcaraz en coral The Are

Un acierto absoluto el de Vicky Martín Berrocal para la preboda en Cartagena de Indias.