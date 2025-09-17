El look más rompedor de Victoria Federica: traje joya con bermudas de la firma catalana favorita de las influencers

El Hipódromo de la Zarzuela se convirtió en el epicentro de la moda y el talento con la primera edición de los Premios Gen ¡H!, una cita en la que se reconoció a los jóvenes más influyentes del momento. Entre los premiados, Victoria Federica de Marichalar se llevó el galardón “Estilo y Talento”, un reconocimiento que llega en uno de sus momentos más dulces y que confirma su peso dentro de la nueva generación de referentes en España.

La hija de la Infanta Elena recogió su premio en un acto doblemente especial: además de la ilusión por el reconocimiento, recibió el galardón de manos de uno de sus grandes amigos, el influencer Tomás Páramo. Emocionada, confesó que este tipo de distinciones le sirven de motivación para seguir trabajando en sus objetivos profesionales y personales.

Un look rompedor firmado por Ze García

Para esta noche tan señalada, Victoria Federica confió en uno de sus diseñadores de cabecera: Ze García. El creador de Santander con firma afincada en Barcelona, que ha conquistado a celebridades y a buena parte del universo influencer con sus diseños sofisticados, fue el autor del espectacular traje que lució la royal. Un traje de acabado barroco, que estaba compuesto por una chaqueta cuajada de bordados y mangas medievales, y bermudas. Ambas prendas pertenecen a la colección Aldamar de Ze García, firma tras la que se encuentra el diseñador santanderino José María García.

El look más rompedor de Victoria Federica. gTRES

El estilismo, perteneciente a la colección Fall 25 de la firma, está compuesto por una americana estructurada con escote en pico profundo y unos bermudas amplios a juego, todo confeccionado en un tejido metalizado con detalles de pedrería. Una propuesta arriesgada y muy distinta al clásico vestido de gala, con la que Victoria Federica volvió a demostrar su estilo propio y su capacidad para marcar tendencia. Esta colección se presentó el 8 de mayo de 2025 en el Museo Balenciaga como “un homenaje a la memoria, a la materia y a la maestría artesanal; y se inspira en el paisaje áspero y conmovedor del norte de España. Es un ejercicio de introspección: una carta de amor a la alta costura y a los orígenes emocionales de la marca”.

El conjunto, bautizado como “Aldamar”, es una de las piezas estrella del diseñador y refleja a la perfección el sello de Ze García: patronajes impecables, guiños a la moda más contemporánea y un toque de lujo que lo hacen irresistible para las it-girls españolas.

El look más rompedor de Victoria Federica. Gtres

La influencia de Ze García en las celebrities

No es casualidad que Victoria Federica eligiera a Ze García para una noche tan importante. El diseñador se ha consolidado como uno de los grandes favoritos de las influencers nacionales. Nombres como María Pombo, Laura Escanes o Marta Lozano han lucido sus creaciones en ocasiones especiales, confirmando que su sello es sinónimo de éxito.

Su propuesta, a medio camino entre la alfombra roja internacional y la sofisticación mediterránea, lo ha convertido en un referente indiscutible dentro del panorama de la moda española. En este caso, la elección de Victoria Federica le permitió brillar con un look que escapaba de lo convencional, apostando por un aire fresco y atrevido que conecta con las nuevas generaciones.

Una velada de estilo y talento

El debut de los Premios Gen ¡H! no pudo tener mejor arranque. Con food trucks, sets interactivos y actuaciones en directo, la gala celebró la creatividad y la influencia de los jóvenes que están marcando el presente y el futuro. Victoria Federica, una de las más fotografiadas de la noche, se consolidó como referente de estilo con un outfit que seguramente dará mucho que hablar en las próximas semanas.

El look más rompedor de Victoria Federica. Gtres

Su elección reafirma lo que muchos ya sabían: la sobrina del Rey Felipe VI se mueve con soltura entre la moda y los focos, combinando el legado de la Casa Real con el atrevimiento propio de su generación. Y, de la mano de Ze García, lo ha vuelto a dejar claro: cuando se trata de moda, Victoria Federica siempre sabe cómo sorprender.