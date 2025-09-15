El look español de Victoria Federica que la convierte en la invitada perfecta para una boda en Sevilla

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que la elegancia y la moda son parte de su sello personal. La sobrina del Rey Felipe se ha dejado ver este fin de semana en Sevilla, donde acudió junto a Luca Espinosa a la boda de unos amigos, y lo hizo con un estilismo que la consolidó como una de las invitadas más inspiradoras de septiembre.

En esta ocasión, Victoria Federica apostó por un conjunto de dos piezas de IQ Collection, la firma de Inés Domecq que ya se ha convertido en una de sus favoritas. La royal eligió un estilismo compuesto por top y falda a juego en un favorecedor estampado de rayas diagonales en negro y beige, una combinación que mezcla clasicismo, modernidad y mucha personalidad.

El look de rayas que triunfa en septiembre

La pieza superior, el top Asmodea (235 euros), pertenece a la colección Goya de edición limitada. Se trata de un diseño asimétrico con un solo tirante, adornado con un volante en el hombro y cierre lateral con cremallera dorada. Su corte estructurado y el contraste de rayas verticales estilizan la figura y aportan un aire sofisticado, ideal para un enlace de tarde.

Top. IQ Collection

La parte inferior del conjunto es la falda Capricho (320 euros), también de la misma colección. De tiro alto y silueta midi con vuelo, juega con la disposición diagonal de las rayas para crear un efecto óptico que alarga la silueta. Un diseño elegante y versátil que, combinado con el top, crea un look armonioso, con guiños tanto a la tradición andaluza como a las tendencias más actuales.

Falda. IQ Collection

En total, el conjunto alcanza los 555 euros, una inversión en moda made in Spain que refleja el compromiso de Victoria Federica con el diseño nacional.

Accesorios y detalles beauty

Para completar el look, Victoria apostó por la sencillez y la sobriedad en los complementos. Llevó un bolso tipo cesta en tonos claros de Dior, aportando un guiño natural al estilismo, y unos zapatos negros de tacón que reforzaban la sofisticación del conjunto.

En cuanto a la belleza, la royal optó por un recogido bajo y pulido, que dejaba todo el protagonismo al escote asimétrico del top. Un maquillaje muy natural, con la piel luminosa y los labios en tono neutro, remató un look que irradiaba frescura y elegancia.

Una invitada que marca tendencia

No es la primera vez que Victoria Federica se convierte en una de las invitadas más comentadas de un enlace. En esta ocasión, con este conjunto de IQ Collection, ha vuelto a situarse como referente de estilo para las bodas de septiembre, demostrando cómo arriesgar con estampados llamativos puede ser sinónimo de acierto.

El look de invitada española de Vic. Instagram @vicmabor

Su presencia junto a Luca Espinosa en Sevilla no pasó desapercibida, y ambos se mostraron muy cómplices en una jornada que estuvo marcada por la celebración y la moda. Una vez más, Victoria confirma que es una de las it girls españolas con mayor influencia y que sabe perfectamente cómo adaptar las tendencias a su estilo personal.

Con este estilismo, Victoria Federica se consolida como la invitada perfecta del mes de septiembre, inspirando a todas aquellas que buscan un look distinto, sofisticado y con sello español para un evento de temporada.