Victoria Federica sorprende como modelo (y musa) de la nueva colección de gafas de Inés Domecq

Victoria Federica vuelve a situarse en el centro de la conversación de moda. La sobrina del Rey Felipe ha sido elegida por Inés Domecq para protagonizar la campaña de la nueva colección cápsula de gafas de sol y óptica que la diseñadora ha lanzado en colaboración con Mó de Multiópticas. Bajo el sello de IQ Collection, la marca fundada por Domecq, esta propuesta redefine el concepto de accesorio de invitada y celebra la fuerza de la mujer contemporánea.

La campaña, fotografiada por Chusco López y dirigida creativamente por la propia Inés Domecq, se rodó en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera (Cádiz), un enclave que evoca la tradición, la elegancia y la esencia del sur, valores que impregnan toda la colección.

Una colaboración que trasciende las tendencias

El proyecto Mó x IQ surge de la unión de dos marcas con una visión común: crear piezas que vayan más allá de las modas pasajeras y se conviertan en auténticos esenciales del armario femenino. En este caso, se trata de gafas de sol y graduadas que acompañan a cualquier look con la misma importancia que un buen vestido o unos zapatos de calidad.

Victoria Federica como modelo. Cortesía

Victoria Federica encarna a la perfección esa filosofía. La influencer, que se ha convertido en una de las jóvenes más buscadas por firmas nacionales e internacionales, aporta a la campaña una mezcla de sofisticación, naturalidad y magnetismo que refuerza el mensaje de la colección: el estilo se define tanto por la actitud como por los detalles.

Victoria Federica como modelo de gafas. MO x IQ

Inspiración en el sur y en la arquitectura

La propuesta estética de esta cápsula está inspirada en la arquitectura y en la esencia del sur de España, con un imaginario rico que combina tradición y modernidad. Las gafas presentan diseños tanto clásicos como atrevidos, con protagonismo de las formas geométricas, los volúmenes oversize y un detalle que actúa como seña de identidad: la presencia del dorado.

La paleta cromática se mueve entre los tonos negros, los carey y los veteados, colores que refuerzan ese equilibrio entre lo atemporal y lo contemporáneo. Cada pieza está diseñada para realzar el rostro y convertirse en un complemento versátil que acompañe desde una boda hasta una jornada de trabajo.

Pensadas para invitadas y ocasiones especiales

Más allá de la estética, esta colección de gafas busca aportar actitud y carácter a quien las lleva. Con un packaging cuidado al detalle -estuches en gamuza y caja en tonos beige y marrón chocolate, la propuesta no solo se centra en el diseño, sino también en la experiencia de usuario, un aspecto clave en la filosofía de Multiópticas.

Victoria Federica. MO x IQ

La colección ya está a la venta, tanto en los puntos de venta físicos de Multiópticas como en la web de la compañía, además de en las tiendas de IQ Collection y en su tienda online.

Con esta colaboración, Inés Domecq confirma su capacidad para expandir el universo de IQ Collection más allá de la moda de invitada, y Victoria Federica refuerza su papel como embajadora de tendencias, consolidándose como una de las figuras más influyentes del panorama actual.