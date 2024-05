Victoria Federica dice que los pantalones de cuero en primavera se llevan con top de Zara y las Adidas más deseadas

¿Quién dijo que los pantalones de cuero no eran para primavera? Pues Victoria Federica los ha llevado de concierto, pero no al de Taylor Swift, si no al de Taburete y los ha combinado con un top de Zara y las Adidas favoritas y las más deseadas por todas las amantes de la moda este 2024. Hablamos de las zapatillas Adidas de Wales Bonner, que están mega agotadas y las pocas que quedan en stock superan los 500 euros de precio en webs de lujo. Las zapatillas Adidas Wales Bonner mantienen el corte y la suela del diseño original. La novedad viene dada por una llamativa lengüeta: es tan grande que, al doblarse, cubre la parte de los cordones. La referencia a las botas de fútbol es clara, especialmente si se combinan con un par de calcetines de rizo, a imagen y semejanza de los uniformes de este deporte. Cada vez que la diseñadora Wales Bonner lanza una colección con Adidas, sus zapatillas se agotan al instante, y es lo que pasó el año pasado pero Victoria Federica consiguió hacerse con ellas.

Descrita por la reputada crítica de moda Robin Givhan como la gran diseñadora del momento, Wales Bonner mezcla a la perfección el estilo británico en el sentido más estricto (Meghan Markle lució uno de sus vestidos para presentar al mundo a su hijo Archie) con referencias de streetwear. Y también ha conquistado el armario de Victoria Federica con estas zapatillas que no se quita tanto para sus looks más arreglados y pijos como vimos en el Mutua Madrid Open, como para los de una noche de concierto como esta. Los pantalones de cuero, especialmente en color negro, se vuelven a erigir como imprescindibles este año. Aunque hablemos una prenda cargada de personalidad, existe un amplio abanico de opciones para combinarlos. Y Vic nos ha dejado claro como combinarlos para una noche de concierto hasta con las altas temperaturas de Madrid, y ella lo ha hecho con top negro con manga fruncida, y las citadas Adidas.

Victoria Federica y sus amigas. @vicmabor

Unos estilismos de concierto, tanto el de Victoria de Marichalar como el de su amiga Rocío Laffón, que son toda la inspiración que necesitamos para ir de concierto en las próximas semanas.