La mejor amiga de Victoria Federica tiene el vestido español con cuello halter y flecos que van a querer todas las invitadas andaluzas

Estamos hablando de Rocío Laffón, la mejor amiga de Victoria Federica, que además de profesora, también hace sus pinitos como modelo e influencer con más de 16k de seguidores en Instagram. Y además de todo eso, tiene el estilo y la elegancia de las chicas sevillanas. Y esta vez la cita era con la moda, y con Toyota España y The 2nd Skin que se han unido para presentar una versión única del Yaris Cross Electric Hybrid con un diseño inspirado en la última colección de la firma española de moda. Los diseñadores han personalizado el Toyota Yaris Cross Electric Hybrid con los colores verde y negro como protagonistas siguiendo la línea de su nueva colección “Jungle”. La jungla es el punto de partida de esta cápsula compuesta por cinco looks de The 2nd Skin para Toyota. Colores que vibran con la misma energía con la que laten en las calles de la ciudad y un estampado animal print que se convierte en total protagonista. Estilismo que permiten a la mujer The 2nd Skin. dominar este frenético ritmo y ponerlo bajo sus pies, y entre esas mujeres, Rocío Laffón o Carmen Lomana derrochando estilo con un vestido de cebra de la marca. Pero nosotras nos quedamos con este vestido de IQ Collection que ha lucido la íntima amiga de Victoria Federica.

Un vestido de la colección que IQ Collection presentó en 'el pescaíto' en la Feria de Abril, que Victoria Federica no se quiso perder, y de la que ya ha lucido varios looks. Pero en este caso, su amiga Rochi ha optado por este vestido de diferentes estampados para seguir con el 'dress code' de la noche. Se trata de la colección “Negro Azabache”, inspirada en el famoso musical “Azabache” que tuvo lugar en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. “Azabache” fue un espectáculo protagonizado por Rocío Jurado, Imperio Argentina, Juanita Reina, Nati Mistral y María Vidal sobre la vida de la copla; supuso una reivindicación, valoración y proyección universal de nuestro gran patrimonio musical en la voz de cinco mujeres únicas. Más de treinta años después, IQ Collection viaja a la primavera de la Sevilla de los noventa para presentar esta cápsula que se caracteriza por siluetas bien definidas, muy estructuradas en los hombros y los clásicos asimétricos de la marca. Y de esa colección es el maravilloso vestido que ha elegido Victoria Federica para lucir en esta noche de Feria de Abril y es perfecto para cualquier invitada de primavera o verano.

Rocío Laffón. @rochilaffon

Vestido Eliane estampado, de IQ Collection (215 euros)

Vestido estampado. IQ Collection

Se trata de este vestido largo con cuello halter con volante en la parte superior de la falda y detalle de flecos, sin mangas y cierre con cremallera invisible en la espalda con estampado en tonos anaranjados y beige.

Diseñado y fabricado íntegramente en España.