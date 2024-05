Paula Echevarría cambia sus sandalias planas favoritas por las Adidas Superstar que llevábamos en nuestra adolescencia

Paula Echevarría se ha escapado al Festival de Cine de Melilla con las Adidas Superstar que nosotras llevábamos en nuestra adolescencia. Cada vez tenemos más claro que la moda es cíclica, así como nunca podemos decir 'esta tendencia no la llevaré'. Porque te prometemos que ocurre. Ya ha pasado con los vaqueros pitillo que han vuelto a enamorar hasta nuestras madres o con las bailarinas que hasta las llevamos con calcetines. Sin ir más lejos, hasta nos hemos sumado de nuevo a los vaqueros de tiro bajo, tal y como nos ha demostrado Victoria Federica que son los que mejor sientan. Pues bien, en cada temporada de tendencias de primavera-verano 2024 descubrimos las zapatillas deportivas que más se van a llevar. Obviamente, nunca podemos olvidarnos de las Converses favoritas de Sara Carbonero o las zapatillas deportivas más cómodas que ha llevado Ayuso en la celebración de la victoria del Real Madrid en LaLiga. Pero ahora debemos decir 'adiós' a todos los modelos de Salomón o New Balance para dar de nuevo la bienvenida a un calzado que ya hemos llevado. Si hemos vuelto a lucir las Adidas Samba o Gazelle que tenían nuestros padres, ahora también va a ocurrir con las Adidas Superstar. Exacto, aquellas zapatillas deportivas que más socorrimos y utilizamos con 15 o 16 años. Paula Echevarría ya se las ha vuelto a comprar, por lo que no podemos tener una prueba menos irrefutable que esta.

En un fin de semana completo, donde se están protagonizando todas las celebraciones, como la boda de Baltasar Garzón y Dolores Delgado o hasta la gran final de Eurovisión 2024, Paula Echevarría ha puesto rumbo a Melilla. Eso sí, por una razón más que necesaria como es el Festival de Cine de dicha ciudad, evento donde le hemos visto presumir del vestido de crochet que todas necesitamos en verano. Se trata de una prenda totalmente fresquita combinada con la blazer blanca eterna (que ya lleva la Reina Letizia o la Infanta Elena) junto con sandalias de tacón muy cómodas. Sin embargo, la actriz española no ha perdido el tiempo en recorrer la ciudad junto con su marido, Miguel Torres. Para la ocasión, Paula Echevarría ha escogido un look muy cómodo formado por vaqueros anchos y de tiro alto y camiseta básica de tirantes. Ahora, la joya de la corona (y lo que más nos ha llamado la atención) es ese regreso al pasado con las Adidas Superstar, que no nos extrañaría que las volviésemos a ver entre los zapateros de las chicas más pijas de Madrid.

Adidas Superstar, de Adidas (120 euros)

Adidas 'Superstar'. Adidas

Paula Echevarría es una clara experta en moda que no para de darnos lecciones de estilo para saber cómo vestir en cada una de las ocasiones de cualquier mujer. Tanto para eventos formales, como su vestido de crochet para el Festival de Cine de Melilla, como para los estilismos de street style.