Eugenia Martínez de Irujo y su look más festivalero con chaleco hippie junto a Blake Lively en el concierto de Taylor Swift

Madrid es Taylor Swift, no tenemos ninguna duda, no se habla de otra cosa y las redes arden tras su primer concierto en el Bernabéu. Pero lo que menos nos esperábamos era ver a Eugenia Martínez de Irujo en modo fan junto a Blake Lively entre el público. Aitana tampoco quiso perderse el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu como una 'swiftie' más. Taylor Swift no es solo música, también moda, y lo acaba de dejar claro en su primer concierto en Madrid. La moda la ha acompañado como un elemento más del universo que ha creado, adaptándola a cada uno de sus lanzamientos como la herramienta comunicativa que es. Y es que sus distintas ‘eras’, algo patente desde el concierto de París a comienzos de mayo y con el que marcó el inicio de su gira europea, ‘The Eras Tour’ y ahora también en la primera noche en el Santiago Bernabéu. Después de 13 años sin pisar los escenarios de España, Taylor Swift ha regresado para llenar el estadio Santiago Bernabéu en su gira 'The Eras Tour'. Pero no solo ellas, también Nieves Álvarez, Violeta Mangriñán o Marta Ortega.

Eugenia Martínez de Irujo, tal y como hemos podido ver en su cuenta de Instagram, compartió zona VIP con Blake Lively, como ya había confirmado hace tiempo su marido. "Iré al show en Madrid. Estoy emocionado, mi mujer y mis hijas han estado en cinco o seis". Pero sin duda nosotras nos hemos fijado en el outfit más festivalero y pijo de Eugenia para la primera noche 'swiftie' en el Bernabéu con un estilismo en negro con chaleco bohemio.

Si la primera noche de Taylor Swift nos ha dejado tanta inspiración de estilismos para conciertos y festivales en los próximos meses, deseando ver que nos depara esta segunda con temperaturas de pleno verano en Madrid.