Victoria Federica se marca un lookazo al estilo Lady Di para una escapada al campo

Victoria Federica se marca un estilismo inspirado en Lady Di para pasar un fin de semana en el campo. Cada vez que la monarca comparte con nosotros un nuevo estilismo a través de las redes sociales, nos sentimos con la obligación moral de comentarlo por la sencilla razón de que encontramos tendencias que merecen la pena. Y si esta vez tiene relación con los looks de la antigua princesa de Gales, tenemos muchas pruebas y pocas dudas de que aprenderemos una lección de moda.

Este viernes, la hija de la Infanta Elena ha triunfado en el tercer programa del programa de Roberto Leal con la tendencia en calzados que más llevaremos este 2025. Obviamente, seguimos hablando de las Adidas Samba favoritas deVictoria Federica, todo un esencial que no puede faltar en su armario, estemos en la temporada que estemos. Pues bien, tras enfrentarse a unas complicadas maniobras con un vehículo en plató, no ha dudado en hacer una escapada al campo para conectar con la naturaleza y descansar del estrés de la ciudad. Sin embargo, las editoras de moda no hemos evitado pensar en Diana de Gales cuando han visto una de las últimas publicaciones de la royal a través de sus redes sociales. ¿Recuerdas los looks de Lady Di durante sus paseos por el campo? Victoria Federica ha tomado referencia de cada uno de los atuendos que solía llevar, puesto que hemos encontrado claras referencias en su propuesta estilística de este fin de semana. Y es que la hemos visto con un abrigo impermeable en tono militar (similar a los de estilo Barbour que solía llevar la monarca inglesa) combinado con camisa y jersey de cuello alto, así como con gorra con visera. Hablamos de una alternativa cómoda y sensata para hacer distintas actividades en el campo o simplemente dar un paseo y disfrutar de la tranquilidad. Aunque Victoria Federica no nos haya mostrado con qué tipo de pantalones ha hecho match, las opciones son diversas: desde con pantalones bombachos como solía hacer la antigua princesa de Gales hasta con cargos para dar un toque cañero y distintivo.

Victoria Federica. @vicmabor

Lo que más nos gusta de Victoria Federica es su versatilidad a la hora de vestir. Si un día podemos verle con un total look de Dior para asistir a los eventos más exclusivos, durante otro derrocha estilo con las prendas básicas de fondo de armario que nunca pasan de moda. Esta vez, nos ha dado una lección de moda sobre cómo vestir para una escapada al campo, ¿tienes alguna cercana? Porque si es así, triunfarás con esta opción.