Victoria Federica tiene claro que no hay verano sin barco ni sin el bikini de triángulo metalizado más tendencia

Victoria Federica se ha ido ya de Ibiza pero no muy lejos, gracias a la Tiktoker Marta Díaz hemos descubierto que está en Formentera con otros famosos y algunos trabajadores de 'El Hormiguero' y 'El Desafío' de Antena 3. Porque recordemos que Marta será una de las participantes en la próxima edición. ¿Querrán fichar a Victoria Federica? Sin duda, sería una fantasía. Pero de momento nosotras lo que fichamos son sus looks de vacaciones a las islas, porque después de los bikinis más en tendencia, ahora la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha apostado por el bikini de triángulo que más le gusta y con la tendencia metalizada tan 'Mermaidcore'. Porque Victoria Federica no sale de Ibiza y de Formentera este verano, eso es un hecho. Porque una vez más, Victoria Federica no ha dejado indiferente a nadie y lo ha demostrando de nuevo.

Este verano estamos viendo este tipo de prendas en nuestras tiendas favoritas, y es que, si te lo estás preguntando, este estilo tan propio del mar se denomina 'MermaidCore' y juega con las texturas en las que las telas son las protagonistas. Y el bikini de Victoria Federica lo es, porque además de ser sexy, es plateado y de efecto cortinilla. Y los tops de bikini de triángulo que tanto le gustan. Ahora la fiebre por este tejido brillante ha calado tan hondo que hasta ha conquistado la ropa de baño. Sí, bikinis y bañadores metalizados y en todos los tonos posibles, serán la tendencia que llene todas las playas este verano 2023. Y Victoria Federica lo tiene claro.

Victoria Federica en Formentera. @vicmabor

Los bikinis de triángulos protagonizan varias de las tendencias en moda de baño más reseñables de la temporada. Además, también se han convertido en los favoritos de famosas y expertas en moda como Victoria Federica desde Formentera.