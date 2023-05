Victoria Federica recupera sus zapatillas más caras con un look de lo más moderno (y nada pijo) para un día de motos en Jérez

Victoria Federica no para, de fiesta en fiesta y sin irse de Andalucía, donde ya lleva una semana y media. Primero fueron los toros, luego disfrutar de la Feria de Abril con polémica incluida, luego más tardes de toros para ver a su querido Roca Rey, y este fin de semana se ha ido hasta Jérez de la Frontera para disfrutar del Gran Premio de España de motociclismo donde también habían otras influencers como María Pombo con su pequeño Martín o Laura Matamoros. Y hablando de María Pombo, aún seguimos dándole vueltas a su petición a que las madrileñas recuperen la tradición de vestirse de chulapas este San Isidro 2023 como las sevillanas en la Feria de Abril. Una Feria de Abril que ya ha concluido, pero que seguimos a vueltas con las polémicas con Rocío Osorno a la que Violeta Mangriñán le ha querido contestar por darse aludida por la crítica del postureo y el vestirse de flamenca solo por engagement. La discusión está servida. Pero volvemos a lo que nos ocupa en este artículo, y es el look Motomami que se ha marcado Victoria Federica para un domingo de motos en Jérez donde ha etiquetado a Dani Pedrosa en uno de sus Stories. ¿Serán amigos? ¿O simplemente Vic era fan del catalán?

Pero sin dudas, nosotras nos quedamos con las zapatillas de Victoria Federica y no tenemos mal gusto porque las zapatillas cuestan casi 600 euros. Son de la firma Off - White y ya se las vimos el año pasado en una cena de influencers de la marca en Madrid. Off-White es la marca marca de streetwear de lujo con la que arrancó la semana más fashion de la capital francesa y en la que Victoria Federica estuvo presente. Las zapatillas ‘Out of Office’ de Off-White combinan influencias streetwear, del mundo del baloncesto y del running en un solo diseño. Junto con un nombre sugerente, el objetivo de este par de zapatillas es “empoderar al público para escapar de lo mundano y crear su mundo de posibilidades infinitas”. Hechas con cuero, esta versión luce tonos grises y blancos y ese toque ‘brilli brilli’ que tanto nos gusta para nuestros looks.

Victoria Federica disfrutando de un domingo de motos. @vicmabor

Unas zapatillas que Victoria Federica ha combinado con unos pantalones cargo de lino blancos, unos calcetines de lo más llamativos a todo color, crop top negro y dos bombers diferentes, una de Red Bull que ya se la hemos visto más veces y otra del equipo de MotoGP junto con un gorrito de Red Bull. Lo que no sabemos es si Vic es fanática de las motos o simplemente es postureo como la Feria de Abril.