María Pombo luce un increíble embarazo con este básico vestido midi de Zara a menos de 30 euros

Nuestra influencer más icónica y conocida de nuestro país nos ha vuelto a conquistar con un vestido de lo más básico, sencillo y todoterreno y es que no es para menos. María Pombo es la reina del estilo 'casual', ese tan cómodo en el que predomina las prendas más básicas que permiten un sinfín de combinaciones, creando looks de lo más en tendencia. Sin ir más lejos, la prenda estrella de este estilo son los pantalones que tan en tendencia han estado estos últimos meses y que en primavera también lo serán, los pantalones cargo, como este outfit de Paula Echevarría con pantalones cargo junto con gabardina, sneakers y gorra en tonos negros, un outfit de lo más cómodo y a la moda para esos días en los que no sabes qué ponerte. Otras de las prendas estrella esta temporada serían los vestidos de crochet, y es que toda amante de la moda ya han detectado que las prendas de punto crochet han arrasado en tiendas esta nueva colección de primavera/verano. En este sentido, María Pombo se ha sumado a esta tendencia y lució un espectacular vestido mini de crochet en tonos verdosos, blancos marrones y negros durante sus vacaciones de Semana Santa.

Sea como sea, la influencer consigue convertir en viral cada prenda que sube a su perfil en Instagram, y es que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, siendo toda una referente del mundo de la moda para muchas chicas que buscan en ella un estilo parecido. Por ello, hace un par de semanas María Pombo hizo viral el vestido de punto de cuadros de High Spirits de Springfield, y es que es un vestido versátil, cómodo e ideal para la primavera, al igual que este otro pantalón en crochet de campana y tonos beige que llevó la influencer, un pantalón que conseguirá colarse en nuestra maleta este verano. Para una tarde de viernes por la ciudad, María Pombo optó por lucir un vestido midi en tono burdeos de punto de Zara, una prenda que le sienta fenomenal y que puede usar pese a que esté embarazada y que cuesta menos de 30 euros. Ella lo ha combinado con una cazadora vaquera de corte oversize y unas sneakers en blanco, junto con un bolso en camel. Un look todoterreno para disfrutar de un paseo por Madrid.

Vestido midi rib lavado, de Zara (25,95€)

Vestido midi rib lavado Zara

Se trata de un look con prendas de lo más básicas y sencillas que todas deberíamos tener en nuestro en nuestro armario.