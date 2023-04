De Victoria Federica a Violeta Mangriñán: los mejores looks de flamenca del primer día de Feria de Abril 2023 en Sevilla

Isabel Díaz Ayuso se convirtió el sábado por la noche en la mejor vestido de una alfombra roja en Madrid, mientras todas las influencers brillaban ya en la Feria de Abril, como Carmen Lomana o Victoria Federica. “Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria”. Ahora sí que sí, que dirían nuestros queridos sevillanos, ya ha empezado la Feria de Abril 2023 y las celebrities e influencers ayer nos dejaron un sinfín de looks en la noche de ‘el pescaíto’ para inspirarnos para ser la invitada perfecta a tu próxima boda, bautizo y comunión. Y ayer ya se vistieron de flamenca en el primer día oficial de la Feria de Abril después de la noche del ‘alumbrao’ de la portada. Que después del parón por la pandemia por coronavirus no podían más ganas de ver Sevilla en todo su esplendor, con su olor a naranjos y azahar. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío “.

De Violeta Mangriñán a Rocío Osorno, pasando por Victoria Federica, Anabel Pantoja o Anna Padilla, y todas vestidas de flamenca como una sevillana más. Tenemos que avisarte que las tendencias en moda flamenca han hablado y todo parece indicar que, a pesar de las novedades, el rojo, el negro y el blanco son los colores que estarán más presente en esta Feria de Abril 2023. Para reivindicar la tradición y el color estrella para el traje de flamenca. Y las influencers patrias no lo han seguido mucho en este primer día en el real en el inicio de esta semana de Feria de Abril. ¿Preparada? Nosotras ya os decimos que estamos muriendo de envidia y daríamos todo por estar en El Real vestidas de flamenca.

Estela Grande, de Rosa Pedroche

Roxana Zurdo, de Rosa Pedroche

Andrea Noguero con traje verde de flamenca

Anabel Pantoja, de Alonso Cozar

Anna Padilla, de Alejandro Santizo

Ana Moya, de Rosa Pedroche

Marta Soriano, de Mimac Design

Carmen SantaCruz, de Rocío Peraltar

Victoria Federica

Victoria Federica disfrutando de la Feria de Abril. @vicmabor

Rocío Osorno

Rocío Osorno vestida de flamenca. @rocioosorno

Sofía Palazuelo

Sofía Palazuelo en la Feria de Abril 2023. GTRES

Rocío Crusset

Rocío Crusset en la Feria de Abril. GTRES

Si este primer día de Feria de Abril 2023 nos ha dejado tantos looks de flamenca de la celebrities e influencers en el Real, deseando estamos de ver lo que nos depara toda esta semana en Sevilla pese a las altas temperaturas y las dificultades de lucir el traje de flamenca, sin morir en el intento.