Las zapatillas Adidas Gazelle que Victoria Federica no se quita ni para triunfar en una prueba de equilibrio en 'El Desafío'

Por segunda semana consecutiva, nuestra cita de los viernes es con Victoria Federica en 'El Desafío'. Desde que se hizo noticia el hecho de que la hija de la Infanta Elena se iba a sumar al equipo de participantes del programa de Antena 3, todas las editoras de moda sabíamos que estábamos a punto de encontrar un sinfín de tendencias. Y no nos equivocábamos, porque Victoria Federica ha triunfado en el primer programa de 'El Desafío' con sus zapatillas Adidas Gazelle favoritas para una prueba de equilibrio.

El reto físico al que se enfrentó en El Desafío no era para cualquiera: escalar tablones inestables hasta encender una bombilla. Pero, al final, el esfuerzo dio frutos, y los jueces, que días atrás habían sido más críticos, esta vez no escatimaron en elogios, mucho mejor que la primera semana, pero nosotras solo nos hemos podido fijar en sus zapatillas. Y esta vez no son las de leopardo, si no unas mucho más básicas. Victoria Federica ha vuelto a demostrar los motivos por los que, en pocos años, se ha alzado como una de las chicas a las que seguir la pista en moda. Es seguidora de las tendencias del momento, pero también una de las chicas que mejor saben llevarlas de manera sencilla y sin demasiado ornamento.

Victoria Federica en 'El Desafío'. @vicmabor

Las zapatillas Adidas Originals, como las icónicas Samba y Gazelle, son sinónimo de estilo atemporal y legado en la cultura urbana. Desde su creación, estas deportivas han trascendido el ámbito del deporte para convertirse en un símbolo de moda y una pieza esencial en el calzado casual. Y son las favoritas del armario de Victoria Federica.