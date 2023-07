Violeta Mangriñán anuncia su segundo embarazo y nosotras recordamos sus lookazos premamá más explosivos

Violeta Mangriñán y Fabbio acaban de anunciar con este precioso vídeo que van a volver a ser padres, o lo que es lo mismo, Violeta está embarazada y nosotras solo pensamos en los lookazo premamá que nos volverá a dejar. No hace ni un año que nació su primera hija Gala, y aunque la influencer ha repetido en el último año que no quería volver a ser madre, nos acaba de soltar el bombazo de este nuevo hijo que viene en camino. Un embarazo que contará con la vuelta a vivir a Madrid, dejando así su casa de Valencia a la que se mudo a principios de año. Rihanna está dando un giro a todos los códigos de moda premamá, demostrando que durante el embarazo es posible vestir sexy, manteniéndose fiel al estilo personal y siguiendo algunas de las tendencias más destacadas del momento. Y nuestra Rihanna particular es Violeta Mangriñán que los looks premamá de su primer embarazo de Gala, ya nos dejó claro que se atreve con todo y le dan igual las críticas que reciba a través de Instagram y nosotras solo podemos aplaudir su decisión.

Nos encanta el estilo de Violeta, no nos puede gustar más este nuevo estilo de vestir de las famosas embarazadas, mujeres sexys y empoderadas que no esconden su cuerpo y marcan su tripita. ¡Bravo!

Estos son algunos de nuestros looks favoritos del primer embarazo de Violeta Mangriñán:

Violeta Mangriñán con vestido verde lima @VIOLETA

Violeta Mangriñán con vestido de Zara. @violeta

Violeta Mangriñán luciendo tripita de embarazada con vestido de Zara. @violeta_mangriñán

Violeta Magriñán con look de Zara. @violeta_mangrinyan

Violeta Mangriñán en los Premios Ídolo. Sergio R. Moreno GTRES

Deseando estamos de ver con que looks premamá nos sorprende Violeta Mangriñán en este segundo embarazo.