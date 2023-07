Nos vamos directas a Zara a por el vestido de tul drapeado que Violeta Magriñán ya lleva en su maleta de vacaciones

Violeta Mangriñán acaba de hacer que nos olvidemos de todos los vestidos de rebajas de Zara, por este de tul. Porque esta temporada están muy de moda los vestidos arriesgados que siguen la tendencia ‘cut out’ como este vestido de Alba Díaz, los vestidos mini ceñidos y, por supuesto, los de tejido de crochet, los cuales podemos usarlos desde para la playa hasta para ocasiones más especiales con unas alpargatas de cuña. Pero, sin duda, los vestidos tejido de tul han llegado para quedarse y lo podemos encontrar en todo tipo de prendas, yVioleta Mangriñán lo sabe. Porque la tarde va de vestidos, primero ha sido el de pedida de Tamara Falcó de Zimmermann de lo más clásico, y ahora este de tul de Zara de nueva colección que ha estrenado Violeta.

En este sentido, los vestidos de tul de estampado 'tie dye' están a la orden del día, haciéndose con todos los escaparates de nuestras tiendas favoritas, como este vestido de tul de Pull & Bear y que podemos llevar de distintas maneras según nuestro estilo, con sneakers y gorra o con sandalias y una blazer, creando un look de lo más sofisticado y a la moda. Y el de Violeta Mangriñán de Zara ha hecho que nos olvidemos de todos los vestidos de rebajas. Los vestidos de tul son esa pieza algo arriesgada y atrevida que, aunque no es para todos los públicos, el verano siempre incita a que arriesguemos y probemos diferentes estilos, ya no solo con los vestidos de tul, si no también con combinaciones de colores arriesgadas, shorts de estilo boxeador e incluso con los pendientes maxi a todo color, dándonos ese toque de originalidad al look.

Violeta Magriñán con vestido de Zara. @violeta

Vestido tul drapeado, de Zara (29,95 euros)

Vestido tul. Zara

Este tipo de vestidos lo hemos visto en muchas influencers, como por ejemplo este look que llevó Rocío Osorno durante su viaje a Japón de vestido de tul estampado, el cual no dejó indiferente a nadie y que fue el centro de todas las miradas. Por ello, hemos echado un vistazo a los vestidos de tul más bonitos y versátiles que puedes ya encontrar en tiendas para que este verano para que luzcas perfecta este verano.