Me voy a Andalucía esta Semana Santa y estas son las 10 prendas que no van a faltar en mi maleta

¿Te escapas esta Semana Santa a Andalucía o una zona costera y aún no sabes que meter en tu maleta? No te preocupes, te enseñamos algunas de las prendas en tendencia y otras tantas básicas de fondo de armario con las que crear un sinfín de looks de cara a estos días de vacaciones. Con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas, es hora de hacer el cambio de armario y comenzar a vestir con prendas más sencillas, básicas y coloridas. Este invierno ya lo hemos estado viendo en redes gracias a las influencers portuguesas, quienes visten de una manera muy original a partir de la mezcla de distintos estampados y colores, creando looks que no pasan desapercibidos. La nueva colección de primavera y verano ya están en nuestras tiendas favoritas y hemos detectado que, por ejemplo, las faldas de corte midi en tejido vaquero han pasado a ser un imprescindible, así como las chaquetas de punto en diferentes colores al más puro estilo 'coquette'. En cuanto a pantalones, los clásicos pantalones de pinza no nos pueden faltar en nuestra maleta si viajamos esta Semana Santa, pues nos salvarán en más de una ocasión y es que, combinado con una chaqueta, podremos crear un look apto para una cena con amigas. No nos podemos olvidar de las faldas satinadas, un básico de fondo de armario que podemos llevar tanto para hacer turismo por la ciudad con unas zapatillas blancas como con unos stilettos y camisa romántica para una ocasión más especial.

¿Y si hablamos del calzado que no nos puede faltar esta Semana Santa? Si viajamos al sur y miramos las altas temperaturas que está haciendo, quizá podamos arriesgar con unas alpargatas de cuña, aunque el claro imprescindible son las bailarinas. En tiendas podemos encontrarlas en distintas tonalidades y diseños, desde las más básicas hasta las Mary Jane de tiras y con un tacón sensato. Si eres de las que viaja a una zona costera, nunca está de más dejar hueco a un bikini o un bañador, pues puedes aprovechar a tomar el sol (con mucha crema solar) y empezar a tener un tono bronceado en tu piel. Los vestidos de corte midi siempre son un rotundo sí, así que hazte con uno en un tono neutro para que puedas aprovecharlo en distintas ocasiones y combinarlo con otras prendas de abrigo cuando la noche caiga. Sin más, te enseñamos un total de 10 prendas que sí o sí debes meter en tu armario si viajas a Andalucía esta Semana Santa.

Falda midi vuelo vaquera costuras, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Blazer cruzada hombreras, de Zara (59,95 euros)

Vestido estampado volantes cinturón, de Zara (49,95 euros)

Falda midi satinada, de Zara (22,95 euros)

Vestido efecto arrugado, de Sfera (49,99 euros)

Chaqueta caja lisa, de Sfera (29,99 euros)

Slipper pieza ovalada, de Sfera (17,99 euros)

Pantalón bicolor, de Sfera (25,99 euros)

Camisa rayas 100% lino, de Massimo Dutti (39,95 euros)

Bailarina acharolada, de Zara (29,95 euros)

Estas son un total de 10 prendas básicas de fondo de armario y otras tantas en tendencia que te salvarán en más de una ocasión si pasas la Semana Santa en una de las ciudades de Andalucía.